El Girona ha sortejat les entrades per als partits contra l'Amorebieta -aquest dissabte en l'estrena de la Lliga- i el Las Palmas, en què Montilivi obrirà les portes a 3.360 aficionats. L'entitat gironina avisarà en les pròximes hores als afortunats, que tindran les entrades preassignades però les podran cedir en cas de no poder assistir al partit sense la necessitat de notificar-ho prèviament al club. El Girona obrirà de nou demà el procés d’agrupacions per a propers sortejos per aquells abonats que vulguis accedir a l’estadi conjuntament.