El Girona-Amorebieta del dissabte a les 19.30 hores, el partit que donarà el tret de sortida a la trajectòria dels gironins en la Lliga 2021/22, podrà acollir fins a 3.360 aficionats a les graderies de Montilivi. Així ho va decretar el Govern ahir mateix, després d’establir un aforament màxim del 30% en els recintes esportius a l’exterior que tinguin una capacitat superior a 10.000 persones. L’estadi té una cabuda per a 11.200 persones. Les mesures seran validades demà pel PROCICAT i seran vigents a partir de dijous.

Els afortunats que entrin a l’estadi van ser escollits ahir mateix a la tarda. El Girona tenia previst realitzar el sorteig divendres passat, però el fet de no saber quin nombre exacte d’aficionats podrien accedir a Montilivi va obligar a ajornar el repartiment d’entrades per al debut contra l’Amorebieta i la segona jornada, en què l’equip de Míchel Sánchez rebrà el Las Palmas en el segon partit consecutiu que disputarà com a local.

El Girona va preferir esperar a rebre la notificació definitiva per evitar encara més complicacions als seus abonats, als quals va informar ahir que havien aconseguit una entrada, i les enviarà per correu electrònic en les pròximes hores. Les entrades, però, estaran preassignades. Això vol dir que es podran cedir a altres persones en la mateixa categoria d’edat, sense notificació prèvia al club. Tal com passa amb l’abonament. El premi d’entrar a Montilivi exigeix que aquella entrada computarà pel càlcul del cobrament de la segona quota de l’abonament i, a la vegada, prohibeix participar en els següents sorteigs fins que la resta d’abonats no hagin estat assignats com a mínim en un partit, fruit del sistema rotatiu implantat per a un Girona que, avui, tornarà a obrir el procés d’agrupacions per a propers sortejos per aquells abonats que vulguin accedir a Montilivi conjuntament.

Els requisits

El Govern, en el marc de la Comissió delegada en matèria de covid-19, va aprovar diverses mesures que afecten la celebració de competicions esportives. La més destacada és l’establiment del 30% d’aforament en els recintes esportius a l’exterior que tinguin una capacitat superior a 10.000 persones. Això sí, s’hauran de complir certes condicions: establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’entrada, sortida i accés als banys, que han de ser un màxim de 3.000 persones en cada sector, amb seients preassignats i només per a públic abonat i local; no oferir servei de restauració; els assistents estan obligats a portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació (es reforçarà la vigilància); hauran d’estar asseguts durant l’esdeveniment i caldrà garantir en tot moment la distància interpersonal d’1,5 metres; i s’hauran de prendre mesures de circulació que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts d’influència.

El record del passat «play-off»

Montilivi ja va acollir partits amb públic durant el passat darrer intent d’ascens a la Primera Divisió, en la semifinal i la final del play-off contra l’Almeria i el Rayo Vallecano, respectivament. Caòtic va ser el retorn davant del conjunt andalús, perquè no ho va saber fins poques hores abans del partit. Les 1.500 entrades que aleshores va autoritzar el Govern a vendre, de fet, no es van ni esgotar; ja que no va haver-hi temps material per a la seva distribució. La confusió va regnar, entre els treballadors d’oficines de l’entitat i els mateixos aficionats, que no tenien gaire clar de quina manera o què es podia fer per entrar a Montilivi. Va ser una tarda de supervivència, pura i dura. Superada amb nota, per cert, ja que el poc marge que va donar LaLliga al Girona el lliberava de qualsevol hipotètica culpabilitat. Contra el Rayo Vallecano, la distribució ja va ser la normal, i no va haver-hi problemes perquè 1.500 espectadors donessin suport a l’equip.