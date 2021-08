És de calaix que el més important és com s’acaba, però sempre és benvingut començar qualsevol aventura amb molt bon peu. Tenint en compte d’on ve i cap a on vol anar, al Girona li aniria de meravella obrir el campionat de Lliga amb una victòria contra l’Amorebieta aquest dissabte a l’estadi de Montilivi. Passi el que passi, quedaran encara 41 jornades per davant i qualsevol objectiu estarà a l’abast, però engegar aquest viatge amb Míchel al capdavant de la nau seria la millor notícia pel club, enfeinat encara amb intentar alliberar la plantilla de futbolistes per portar-ne d’altres que equilibrin una mica les peces d’un engranatge que a hores d’ara encara està per fer i funcionar. Darrerament els principis costen pel Girona, que no guanya en l’estrena des del 2015. Són cinc anys empatant o perdent el primer partit del campionat. Potser d’entrada, res que hagi pogut ser clau pel desenllaç, però a l’hora de la veritat el fracàs o la glòria pot anar d’un sol punt.

El 24 d’agost del 2015, també a la Segona Divisió A, l’equip visitava l’estadi de San Mamés sense saber que poc després ho faria de nou per enfrontar-se al primer equip de l’Athletic. Aquella vegada va ser per estrenar la Lliga contra el seu filial i la cosa va anar prou bé. Només pocs mesos després d’un dels capítols més amargs de la història recent de l’entitat (el famós empat amb el Lugo i aquella eliminatòria de play-off per oblidar amb el Saragossa), el nou projecte de Pablo Machín començava amb bon peu. Un gol de Jairo Morillas a la segona meitat va ser suficient per dibuixar un 0-1 al marcador.

Dels futbolistes convocats aquell dia per jugar a Bilbao no n’hi ha ara mateix cap que formi part de l’actual plantilla. Només Aday Benítez, que va entrar de refresc a la segona meitat per Carlos Clerc tindria opcions de jugar una temporada més a Montilivi després que el seu contracte expirés el passat 30 de juny i encara no s’hagi acordat la seva continuïtat, encara que existeix la possibilitat que això sigui una realitat.

Més victòries que desfetes

Des que el 2008 el club feia el salt a l’anomenat futbol professional que el Girona no l’ha abandonat. Durant tots aquests anys s’han viscut estrenes de tota mena, però l’equip ha acumulat més victòries que no pas desfetes. Aquesta serà la catorzena temporada consecutiva entre Segona i Primera. Les tretze anteriors s’han iniciat amb cinc triomfs, el mateix número d’empats i tres desfetes. El que passa és que darrerament li sol sortir creu al conjunt blanc-i-vermell. No obre una Lliga amb victòria des del 2015, pel que els cinc inicis posteriors s’ha empatat o s’ha perdut. L’any passat, desfeta al Molinón (2-0) i un any abans, també amb l’Sporting, taules a casa (1-1). El 2018, a Primera, empat amb el Valladolid (0-0) i el debut a l’elit, contra l’Atlètic a l’estadi, també repartiment de punts (2-2). Dotze mesos abans, encara a Segona, un nou empat. Aquest heroic i al camp del Sevilla Atlètic (3-3).