Amb Mamadou Sylla més fora que no pas a dins del Girona, un Nahuel Bustos que enceta la segona etapa a Montilivi després d’una primera experiència irregular i tot esperant l’arribada de més davanters, la Lliga començarà i ho farà un any més amb Cristhian Stuani com la principal referència ofensiva d’aquest equip. Per més que a l’octubre faci 35 anys i vingui d’un curs on només va fer 10 gols, una xifra correcta per a qualsevol altre atacant però ben minsa comparada amb els seus últims registres, el de Tala encetarà una nova temporada en clau blanc-i-vermella i ho farà després d’uns bons números a l’estiu tot preparat per ser titular contra l’Amorebieta. L’objectiu col·lectiu no és pas cap altre que obrir el campionat amb tres punts a la butxaca. La fita individual de l’uruguaià és la d’afegir una nova víctima a la seva llista.

Una llista ben extensa, que no para de créixer i que aquest curs ho pot fer encara més. És el seu onzè al futbol espanyol. El cinquè que viu al Girona, després d’haver vestit també les samarretes de l’Albacete, Llevant, Racing de Santander i Espanyol. Tot aquest temps l’ha aprofitat per anotar 156 gols entre totes les competicions oficials. 82 d’ells, amb la samarreta del club de Montilivi. S’ha enfrontat a 56 rivals diferents i a 52 d’ells els ha marcat. Gairebé ningú s’ha escapat de les seves urpes. Curiosament, el Girona és un dels quatre conjunts que mai han rebut un gol de Cristhian Stuani. El mateix passa amb el Sabadell, Real Unión i Alcorcón.

De les 52 víctimes, la preferida és el Rayo Vallecano. Mitja dotzena de dianes ha aconseguit contra l’últim botxí dels gironins en un play-off per pujar a Primera. Un esglaó per sota hi trobem l’Almeria i el Reial Madrid, amb cinc gols cadascun. La nòmina de rivals batuts creixerà fins als 53 si aquest dissabte Stuani és capaç de veure porteria contra l’Amorebieta. Mai s’hi ha enfrontat. Passa tres quarts del mateix amb els altres nouvinguts a la categoria: Burgos, Reial Societat B i Eivissa.