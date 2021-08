«Epa! Egunon!». Despenja el telèfon com si et conegués de tota la vida. Res de formalismes que acompanyen el càrrec. Exercir de director esportiu en el món del futbol professional sembla que vagi lligat amb una manera de ser i de fer. Però Asier Goiria (Amorebieta-Etxano, 1980) no deixarà de banda el seu tarannà obert i afable per haver canviat la gespa pels despatxos. Li costa ben poc recordar la «increïble» i alhora «intensa» etapa que va viure a Girona, fa gairebé una dècada, i transmet a cada resposta la «il·lusió» que té ell i tota la gent de l’Amorebieta per haver aterrat a la Segona Divisió. El primer rival a Montilivi hi aterrarà com un nouvingut a la categoria, però Goiria té ben clar que tot i el munt de comparacions perdudes amb la majoria dels equips, «si hem arribat fins aquí és per quedar-nos».

Jon Larrea, president del club, reconeixia setmanes enrere que «tot va canviar» el mateix dia que l’equip va aconseguir pujar a Segona. Fins a quin punt?

Ostres, és que ha canviat del tot. Completament. D’un dia per l’altre hem passat a ser un club amateur a fer el salt al futbol professional. Per tant, el canvi és de dalt a baix. No només en la vessant esportiva, sinó en el dia a dia de l’entitat. Li hem hagut de donar una volta per força i així estem encara. La Lliga, per arribar-hi, t’obliga a complir amb uns requisits mínims i això s’ha de fer en un temps. Estem treballant en tot això i es fa bastant dur.

Però benvingut sigui aquest canvi, no troba?

Oi tant, per descomptat. T’acaba agradant tot això. És un gran embolic, però amb tanta feina t’oblides dels maldecaps i gaudeixes treballant.

Ja en són conscients d’aquesta nova realitat?

Després de l’ascens han anat passant els dies i de mica en mica ens anem fent una idea d’on som. Com li he dit, estem centrats en canviar el xip i posar-nos les piles. Però és que el dia a dia no ens deixa ni pensar.

Parlant de canvis, amb tants requisits l’Amorebieta no podrà jugar al seu estadi habitual, Urritxe. Fins a quin punt l’equip ho pot acusar?

És una llàstima no poder jugar al nostre estadi perquè una experiència com aquesta és maca compartir-la al teu poble, amb la teva gent. Però al final és com tot i t’has d’adaptar. A més, el nostre és un equip que juga de la mateixa manera a casa i a fora. És clar que fer de local al teu camp et dona un plus. Ara, no crec que ens afecti tant a nivell esportiu. Ho suplirem amb d’altres virtuts.

Quin és el sentiment predominant aquests dies previs a l’inici de la competició?

Sobretot la il·lusió, perquè la majoria de gent aquest context no l’ha vist mai. A mi em motiva veure a tothom del club d’aquesta manera. Tenim moltes ganes, ens il·lusiona saber que debutarem a la Segona Divisió i comprovarem què se sent i com és.

El 2008, el Girona també hi pujava després de dècades de no ser-hi. Arribava sent un perfecte desconegut, gairebé com l’Amorebieta i ara encadena 14 temporades al futbol professional, dues d’elles a Primera. És un possible mirall?

De miralls en tenim bastants. Per començar, l’Eibar, que és ben a prop nostre. O també el Numància. Jo hi he jugat i també el nostre entrenador (Íñigo Vélez). El Girona? Sí, també podria ser-ho. Però no podem perdre la perspectiva. Nosaltres som un poble de només 18.000 habitants. Això sempre és un hàndicap.

Fa poc, vostè mateix reconeixia que un dels objectius era formar una plantilla amb només futbolistes de la terra. Creu que amb això n’hi haurà prou per salvar la categoria?

Aquesta és la filosofia que ens ha donat una identitat i ens ha dut fins aquí. Hem arribat a Segona sent així. Ara bé, això és el futbol professional i no ens tanquem cap porta. A res ni tampoc a ningú. Això també ho he dit i des del primer minut. Intentarem seguir com fins ara, també és cert, i veurem com va la cosa.

A curt termini, l’objectiu és salvar-se. I mirant amb més perspectiva?

Hem vingut fins aquí per quedar-nos i farem tot el possible perquè així sigui. Volem que aquesta experiència s’allargui el màxim en el temps. Treballem en aquesta direcció i aquest és l’objectiu que s’ha marcat el club.

Ser considerat com un club «petit» i també «modest» els molesta o ja els va bé perquè els resta pressió?

No ens va malament, no. I tampoc em disgusta, perquè aquesta és la realitat. L’Amorebieta és un club petit i modest que vol fer les coses bé i també les vol fer de manera diferent. Això és el que ens ha dut fins al futbol professional. S’ha de valorar el que hem aconseguit. Crec que la nostra manera de ser fa que tothom sigui una mica de l’Amorebieta.

La pretemporada, mirant els resultats, no ha sigut pas negativa. Arriba l’equip preparat al debut de dissabte?

Sí, l’equip està preparat. Hem de tenir en compte que hem portat un munt de jugadors nous i això comporta un procés d’adaptació. L’hem anat fent durant aquests dies i crec que de manera encertada.

Per començar, Montilivi. I el primer rival a casa és l’Almeria. No està malament...

Tenim coll avall que cap rival d’aquesta categoria serà gens fàcil. I això ens passarà cada setmana. Hem d’anar amb les nostres armes. És un tòpic, però és alhora la nostra realitat.

A nivell personal, deu ser aquest l’estiu que ha tingut més feina des que es dedica al món del futbol?

Sí, per descomptat. Està sent un estiu ben dur. Però com he dit abans, benvingut sigui.

Costa més fer de director esportiu que marcar gols?

No ho sé! (Riu). Crec que a mi em costa de la mateixa manera. O fins i tot, m’era més difícil marcar que no pas renovar jugadors i fitxar-ne d’altres. El que sí que és veritat és que estic gaudint de la mateixa manera que quan era futbolista i això es nota.

N’hi ha que, després de deixar la gespa, prefereixen fer el salt a la banqueta. Vostè no, se n’ha anat directe al despatx. Ho tenia clar, que no volia ser entrenador?

Un cop vaig penjar les botes va aparèixer la possibilitat de venir al club del meu poble a donar un cop de mà. No m’ho vaig pensar massa i vaig acceptar la proposta. Mentre anava treballant, em va picar el cuquet, com se sol dir. Tot i canviar de junta, la directiva entrant també confiava en mi i així m’ho va fer saber. De moment, la cosa ha anat bé i estic content del pas que vaig fer. I responent a la pregunta, em sento molt més còmode al despatx que no pas entrenant. Però també li he de dir que soc un director esportiu bastant pesat i estic molt a sobre del cos tècnic i la plantilla. Els acompanyo a la gespa, en el dia a dia. Trobo que és important que notin el teu suport, estar amb ells.

I no ho troba a faltar, això de jugar?

Al principi sí que em va passar, com és lògic i sol passar. Però ara, després d’un temps, aquesta sensació gairebé ha desaparegut. A més, veig la gent jugar i com ho està de preparada. Físicament estan molt bé. Me n’adono que tot allò va acabar. Va ser una etapa molt maca, però ja és passat.

Una etapa que el va dur a jugar 177 partits a Segona A i 244 a Segona B. Té una espina clavada per no haver estat més anys a Primera?

Sí, és clar. M’hauria agradat estar més temporades a l’elit, però va passar així. Són circumstàncies de l’època. Ja ha quedat enrere i no soc del parer que s’hagi de mirar gaire el passat, sinó que prefereixo centrar-me en el present.

Ha jugat en un munt d’equips. Entre ells, el Girona. Com recorda aquella breu etapa?

Doncs com una de les millors de tota la meva carrera, i això que només van ser uns mesos. Va ser una etapa molt intensa. Pensi que vaig aterrar a un vestidor ensorrat pels resultats esportius i afectat per una colla d’embolics institucionals. Però era difícil que allò sortís malament. Era un equipàs. Mirava cap a un costat i veia en Jandro. Cap a l’altre, i hi havia en Coro. Al final li vam poder donar la volta a la situació i, a més, després d’aquell any el Girona va mirar cap amunt i a punt va estar de pujar a Primera amb Rubi.

Vostè volia quedar-se o tenia clar que amb mitja temporada n’hi havia prou?

Bé, de fet el club em va voler renovar. Fins i tot Rubi em va trucar perquè continués al Girona. Però jo tenia una proposta del Mirandés i volia estar a prop de casa. La família, que acaba tirant més que no pas cap altra cosa. Tot va anar d’aquesta manera i com he comentat, ja és cosa del passat.

I no se’n penedeix? Es deuria estirar dels cabells veient que només un any més tard l’equip lluitava per pujar.

No, no. Soc una persona que, quan decideix alguna cosa, ho fa conscient dels motius i de les possibles conseqüències. Ni de bon tros em vaig estirar els cabells veient com li anaven les coses. Al contrari, me’n vaig alegrar moltíssim perquè a Girona hi vaig deixar un grapat d’amics.