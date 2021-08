Gairebé un any i mig després de l'última vegada, la sala de premsa de Montilivi ha acollit una compareixença presencial. L'ha aprofitat Míchel Sánchez, l'entrenador del Girona, per explicar l'actualitat del seu equip a 24 hores de debutar a la Lliga contra l'Amorebieta. El tècnic ha confirmat que, a banda de Santi Bueno, no hi arribarà Valery, per culpa d'un problema al genoll.

SENSACIONS

«Són molt positives, bones. És una pretemporada una mica curta, quatre setmanes i mitja més o menys. Hem introduït molts conceptes als jugadors, la idea principal és la de ser un equip que vagi molt junt, que tingui personalitat, sigui competitiu. Estic molt satisfet pel que he vist, partits i dia a dia, que és la millor referència».

PLANTILLA

«L'únic contratemps que tenim és Valery, amb un problema al genoll. Li han de fer alguna prova. Ha sigut avui que s'ha aixecat amb molèsties, és la principal baixa. La resta està disponible i tenim un equip de moltíssims jugadors, professionals i també els nanos del filial. Suficients jugadors per fer una molt bona convocatòria».

QUIN TIPUS DE GIRONA?

«Sempre diem que juguem per la nostra gent. La principal raó de ser un equip competitiu és guanyar. Però no ens podem oblidar de la nostra gent, que estiguin orgullosos del seu equip. És un tret d'identitat que intentem inculcar als nostres jugadors. Volem ser protagonistes i agressius amb la pilota i sense. Estem en un procés encara, però ja el que veig m'agrada. El que veig em dona la sensació que tenim la competitivitat necessària. Per aquí ja estic satisfet. Tenim personalitat per ser un equip protagonista, on sigui i contra qui sigui. Això va amb el dia a dia. El jugador està treballant molt bé i estic molt content».

PREPARAT MENTALMENT?

«Sobre el passat ja no hi podem actuar. És quelcom que forma part de la nostra història però fins aquí. El que podem fer és dedicar-nos al present, en el dia a dia per tenir un bon futur. La mentalitat del jugador és súper positiva. A mi, la sensació que tinc respecte a demà és que serem competitius, està oblidat el que va passar l'última temporada, no forma part del dia a dia».

COMENÇAR BÉ

«És una temporada molt llarga, són 42 jornades. Però amb tanta igualtat, cada punt és or. Demà ens juguem els tres primers i són molt necessaris. Els necessitem i anirem darrere ells des del primer moment».

L'AMOREBIETA

«El passat mes de juny un equip estava a Segona B sent candidat a estar a dalt i l'altre estava a punt de pujar a Primera. Aquesta diferència demà no es veurà. És un equip molt competitiu, d'un 3-5-2, amb un entrenador que té una idea clara. Hem de tenir la mateixa humilitat i mateix orgull que ells. Cada pilota no la podem veure per perduda. Que l'afició vegi que anem pel rival. No m'espero un rival fàcil, ni de bon tros, però és que no n'hi haurà. Hem de tenir les armes suficients per guanyar qualsevol partit. Em veig amb disposició de fer un gran partit».

PARTITS SEGUITS A CASA

«L'imminent és el de demà. És súper important començar bé. Cada jornada i cada dia serà una lluita per ser cada cop millor. Demà és la primera prova. Necessitem a la nostra gent. La millor manera d'enganxar-los és que vegin que l'equip és agressiu, que vagi pel rival, que es deixi la pell a cada pilota. Hem de tenir ànima, passió en el joc. Són paraules que utilitzem perquè l'afició vegi un partit bonic. La unió entre l'afició i plantilla ha d'existir des del primer dia. L'afició s'ha d'il·lusionar amb l'equip».

FUTUR DE LA PLANTILLA

«Demà ho veureu. Estem en un mercat molt obert, sabeu que la competició comença demà, però el mercat es tanca en 15 dies. No em preocupa. Tinc a tots disponibles menys Valery. Veureu l'alineació. Tots els que tinc poden competir. Per demà no em faltarà res. Al llarg de la temporada sí que necessitem jugadors. Veurem les sortides que hi ha i la situació de mercat per portar peces que millorin el que tenim, dins les posicions que creiem que siguin més necessàries. Hi ha una direcció esportiva, un estructura al darrere. Estic tranquil en això. Són 42 jornades i amb gent jove sempre hi poden haver alts i baixos. Tenim armes per competir i ser fiables».

VALORACIÓ LLIGA

«Per a mi és una competició molt i molt igualada. Els últims dies de mercat també posicionen els equips, per noms i jugadors. La nostra posició de partida és lluitar per tots els objectius. Després la competició ens marcarà on estem i què ens mereixem. Tinc molta confiança que el dia a dia ens durà estar en una situació per lluitar per tots els objectius. I a la Segona Divisió l'objectiu més gran és pujar. Jo m'hi fico aquí. Ara bé, hi haurà més equips que hi seran. El que no podem fer és amagar-nos. Tenim exigències, però l'exigència màxima és el dia a dia. Això que dic són tot paraules, després, no valen per a res si no ho treballo cada dia. No veig el perquè no podem ser un equip que lluiti per tot. Ara mateix no veig un equip superior al nostre. A Segona hi ha molts equips bons, però de tu a tu podem competir contra qualsevol. Vull treballar perquè no hi hagi alts i baixos, que siguem un equip que perdi poc. L'objectiu número u és guanyar demà, després tocarà entrenar bé i seguir així».

REFORÇOS

«A la porteria i al darrere anem bé, potser en el lateral dret necessitem alguna incorporació. També és cert que ara com ara tenim jugadors per suplir-lo. Al mig del camp hi ha molt de nivell, però ara mateix ens aniria bé incorporar un jugador amb experiència que ens pugui donar alguna cosa més en els partits. A dalt, necessitem gent desequilibrant. És una mica la idea».

JOVES

«Ens hem endut una bona sorpresa amb moltíssims jugadors, amb els que ja hi eren com els del filial que han fet la pretemporada. Entren dins dels nostres pensaments, comptem amb ells i cadascú s'ha de guanyar el seu lloc. Avui dia hi ha molts jugadors que tenim present que ens poden ajudar aquesta temporada».