El Girona 2021/22, a 14 d’agost del 2021, és a dir, el dia que es disputa la primera jornada de la Lliga, tan sols té disset futbolistes inscrits. El mercat està aturat gairebé per complet perquè ningú va sobrat de diners, i això fa que la direcció esportiva, liderada per Quique Cárcel, no hagi pogut tancar les operacions que té pendents d’executar abans de la fi del mercat d’estiu. Repassant la llista de dorsals que surt al web de LaLliga, el primer que sobta és que dos jugadors que han fet la pretemporada i amb els quals no es compta, no hi són: Pape Diamanka i Joaquín Zeballos. Tampoc hi són ni Arnau Martínez ni Ibrahima Kebe. Però que ningú pateixi, que aquí hi ha truc; tots dos, a diferència de Terrats, tenen fitxa del filial. El darrer seria Maxi Villa, recuperant-se d’una lesió.

Diamanka i Zeballos

Comencem per Diamanka i anem per feina. El club no vol que el migcampista senegalès continuï i el migcampista senegalès tampoc vol continuar. A partir d’aquí, i amb un any de contracte, s’obren les negociacions. Fa dies que les dues parts busquen la fórmula per rescindir, però ni el Girona ni Diamanka cedeixen prou com per arribar a una entesa. La no inscripció per part del club es podria entendre com una mesura de pressió en les negociacions, perquè envia un missatge: si et quedes, no jugaràs. Veurem quina és la resposta del futbolista, que el curs passat el va passar cedit a l’Albacete.

Per altra banda, el cas Zeballos. L’uruguaià va arribar com un autèntic desconegut i no se l’ha vist prou com per fer-ne una radiografia esportiva, però si no se l’ha vist, per alguna cosa serà. Després del seu pas pel Barça B, el seu futur no ha de ser a Montilivi. Però Zeballos acaba contracte el 2024. Costa creure que el Girona pugui trobar un comprador.

Arnau i Kébé

Tant Arnau com Kébé compten amb la plena confiança del club i de Míchel, que no ha dubtat en desfer-se en elogis cap al planter gironí. Tal com va passar amb Terrats, quan un dels dos renovi -si és que ho fan- passaran a tenir fitxa del primer equip automàticament. De moment, continuaran competint amb fitxa del filial. Arnau i Kébé acaben contracte a final de temporada.

Maxi Villa

El cas de Maxi, que també acaba contracte el 2022, és diferent perquè s’està recuperant d’una lesió i ara mateix no pot competir. De la llista de dorsals, destaca que Valery agafa l’11 d’Aday (fins que torni?), Aleix Garcia el 14, Sarmiento el 9, Jairo el 3 (es quedarà?), Gumbau el 6, Juncà el 17, Bustos el 19, Sylla el 20 i Calavera el 23. Ara mateix, doncs, el Girona té vuit fitxes lliures.