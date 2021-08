El Girona és tan tossut que per més vegades que ensopegui el primer que fa és intentar aixecar-se. No li agrada rebre garrotades, però ja s’ha acostumat després que li’n caiguin a cabassos els últims anys. Les decepcions s’amunteguen. El descens del 2019 i els ascensos frustrats del 2020 i d’aquest 2021 contra Elx i Rayo, respectivament. Cops que farien desistir a qualsevol. No pas a Montilivi. Avui, dos mesos després de l’últim clatellot, tornem-hi que no ha sigut res. Amb la plantilla a mig fer i el més calent a l’aigüera, l’equip s’hi posa una vegada més amb ben poques cares noves al vestidor i un renovat cos tècnic. Torn per rebre l’Amorebieta, que estrena categoria, amb els tres primers punts en joc. L’objectiu, sumar-los. La fita per d’aquí a uns mesos, tenir-ne tants com per creure que, aquesta vegada sí, l’anhel de tornar a Primera és més que no pas un desig.

Torn per aixecar el teló una vegada més. Tercer curs consecutiu a la Segona Divisió i tercer any que pujar és el que tothom vol. Aquest cop ja ningu se n’amaga. Més prudència als despatxos, silenci del club en aquest sentit, però l’altaveu arriba des del vestidor. Les quatre incorporacions fetes fins ara així s’han expressat a la mateixa sala de premsa on ahir Míchel Sánchez, l’entrenador, deia obertament que l’ascens és «l’objectiu màxim» en aquesta categoria i que ell, per descomptat que s’hi posa en aquest sac on, evidentment, també hi haurà un bon grapat de candidats més. Però una cosa són les paraules i les altres, els fets. Els que s’han de començar a demostrar a partir d’aquesta tarda (19.30/Movistar LaLiga).

Peces i dibuix

S’esperava, o potser s’intuïa, una mena de revolució després de l’últim desencís. Res més lluny que la realitat. A 14 d’agost, la plantilla encara és curta i una mica desequilibrada i tornen a ser els joves els que, de moment, li donen certa consistència. No té encara prou peces Míchel, que ha arribat per menjar-se el món com prometia el dia de la seva presentació, que es mostra així mateix convençut que hi ha ingredients per batre l’Amorebieta, però qui alhora reconeixia ahir que la temporada serà llarga i feixuga i, per tant, és indispensable treure el cap pel mercat i afegir soldats a la causa. De fitxatges, ben pocs i la majoria d’ells, coneguts. Segona etapa al club per a Nahuel Bustos, Aleix Garcia i David Juncà, mentre que la perla de torn procedent del Manchester City és l’argentí Darío Sarmiento. De baixes també n’hi han hagut. Ramalho (Osasuna), Mojica (Elx), Iago López (Mirandés) i els cedits Gallar (Cartagena) i Dubasin (UD Logronyès).

Tots ells estan avui disponibles. No passa el mateix amb el central Santi Bueno, intervingut del menisc a mitjan juliol i amb encara alguna setmana per davant per fer net. Tampoc Valery Fernández. L’escalenc, amb problemes al genoll, serà baixa per l’estrena d’aquesta tarda. Dues absències a les quals se’ls podrien sumar les de Joaquin Zeballos i Pape Diamanka. Cap dels dos futbolistes, almenys ahir, estaven inscrits a La Lliga, on no apareixien en la relació de jugadors del Girona i se’ls deixava, per tant, sense dorsal. El que els obre de bat a bat la porta de sortida, tot esperant destí i mirant de posar-se d’acord amb les particularitats dels seus respectius contractes. Amb aquest panorama, Míchel haura de recórrer als més joves. Com li va tocar fer a Francisco la temporada passada. Ibrahima Kébé i Arnau Martínez estaran convocats i no es descarta que n’hi hagi més.

Montilivi i el rival

Buit durant tota l’última lliga regular, i amb un miler i escaig d’aficionats a cada partit de play-off, l’estadi tornarà a sentir avui el caliu del públic. Les normes actuals de seguretat impedeixen el ple, però com a màxim hi podran assistir 3.360 espectadors. Està per veure si s’hi arriba, tenint en compte les dates. Qui hi vagi tindrà l’oportunitat de veure el primer partit a Segona de l’Amorebieta, que s’estrenarà a la categoria i ho farà amb fins a sis baixes. Markel Lozano està sancionat. Arrosseguen problemes físics homes com Mikel Zarrabeitia, Aitor Aldalur i Iker Bilbao. Beñat Garro Unai Merino es queden fora per decisió tècnica. Sí que viatja el porter Roberto Santamaría, amb passat blanc-i-vermell.