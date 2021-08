El Girona FC encetava ahir a Montilivi la catorzena temporada consecutiva a la Lliga de Futbol Professional, el mateix dia que l’estadi gironí complia cinquanta un anys d’història.

Donat que la temporada passada el camp estava tancat per pandèmia, es podia esperar que ahir hi hagués alguna acció que un any després permetés bufar virtualment les espelmes del mig segle. Però no.

Potser per organitzar alguna cosa, primer caldria estar al cas de la dada, vaja, saber-ho. I després tenir interès des del propi club per donar valor a allò que ha forjat la història de la pròpia entitat. Però sembla que tampoc.

Potser no ens hauria d’haver estranyat que ahir no es fes ni cas a l’aniversari -pocs cops una Lliga deu haver arrancat el mateix dia de la celebració-, tenint en compte que aquest estiu s’han volgut celebrar els noranta anys del naixement del Girona FC i s’ha fet un ridícul espantós.

Cinc xerrades i una exposició han servit per passar de puntetes pels noranta anys de vida de l’entitat i de passada pels explicats cinquanta de Montilivi. Vist des de fora, als dirigents actuals, ni els interessa el Girona FC, ni la seva història, ni la seva gent. Bé, la que paga el carnet i l’abonament sí, aquesta sí. La que durant nou dècades ha aguantat moments durs, negres i que si ha viscut alegries ho ha fet en categories inferiors, aquesta no.

Per sort qui sí es va apuntar a la celebració va ser l’equip amb la primera victòria de l’etapa Míchel. També Cristhian Stuuani, que l’any passat no va marcar fins el desembre i enguany ja ho ha fet el 14 d’agost. I també Nahuel Bustos, que després de la primera jornada de Lliga ja porta la meitat dels gols que va fer la campanya anterior. I si alguna cosa li faltava a la celebració muntada per l’equip, aquesta va ser la joventut que es va poder veure al damut del camp amb Arnau, Terrats, Ureña, Bustos, Kébé i Dario Sarmiento.

Malgrat tot, això no treu que sigui una nova temporada a Segona A amb més incògnites que realitats i que al igual que li va passar a Francisco fa un any, Míchel hagi començat sense tenir la plantilla ni molt menys completa.

I deu ser això el que fa que la parròquia estigui una mica desencisada i poc eufòrica amb aquest inici de nou campionat. De fet, que ahir faltessin 1.500 dels 3.300 espectadors que tenien entrada per veure el partit, ja diu moltes coses. I no caldria buscar l’excusa del bon temps i la platja. Potser, més aviat, la fallida fórmula d’assignar les entrades.

En tot cas, per molts anys al que han viscut, patit i gaudit de Montilivi.