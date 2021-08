El repartiment de les entrades a través d’un sorteig en el qual no calia inscriure’s, la forta calor, que fos 14 d’agost, la pandèmia, el desencant després de dues temporades quedant-se a les portes de l’ascens o, simplement, que el darrer any i mig la gent s’ha acostumat a gaudir dels espectacles a través de tota mena de pantalles més que no pas en viu. D’excuses o explicacions se’n poden buscar moltes, però la realitat és que ahir només hi havia 1.871 espectadors a Montilivi just en el dia que l’estadi feia 51 anys. Sobre el paper, el club havia posat en circulació 3.360 entrades, per complir amb el 30% de l’aforament de Montilivi marcat per les restriccions del Procicat, però només 1.871 van acabar veient en directe com Cristhian Stuani tornava a marcar, com el jove figuerenc Òscar Ureña debutava entrant directament a l’onze inicial o com Míchel s’estrenava a la banqueta.

El 14 d’agost de 1970 hi havia bastants de 1.871 o de 3.360 espectadors a Montilivi, segons les cròniques de l’època al voltant de 25.000 persones van veure en directe el primer partit del nou estadi del Girona. Vista Alegre quedava enrere i Montilivi, molt més lluny del centre de la ciutat i que només catorze anys més tard hauria de ser municipalitzat pels problemes econòmics del club, s’estrenava acollint un amistós contra el Barça de Rifé, Fusté, Reixach o Marcial entre d’altres. El Girona amb Zamorano, Carrión, Sala, Hernández, Pla, Corona, Moy, Morchón, Vivolas, Solaegui i Masferrer va perdre 3-1 (Vivolas va marcar l’únic gol dels gironins). Els dos dies següents, 15 i 16 d’agost, es va jugar en el mateix estadi la primera edició del Trofeu Costa Brava amb Borussia Neurnkirchen, València, Espanyol i San Lorenzo de Almagro.

Ahir, com passava fa 51 anys en aquell inaugural Girona-Barça, era una bona oportunitat per tornar a anar a Montilivi. Dos partits amb l’aforament restringit a 1.500 espectadors al final del curs passat contra Almeria i Rayo, el primer gairebé sense temps per organitzar el repartiment, havien estat les darreres «mitges» oportunitats d’anar a Montilivi. El darrer partit sense restriccions ja es remunta a un Girona - Albacete del març del 2020. El d’ahir tampoc era un aforament complet, però el topall de 3.360 va quedar molt lluny d’omplir-se.