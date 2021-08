Els crits d’uruguaio! uruguaio! ressonaven per Montilivi quan els poc menys de 2.000 espectadors desfilaven cap a casa. Tots ells marxaven amb els primers punts de la temporada al sarró, però potser no pas del tot il·lusionats amb el seu equip. Precisament, una de les grans preocupacions de Míchel Sánchez durant la prèvia. Aquesta, i que el Girona fos competitiu. Una i altra es van complir a mitges. Es va guanyar, que era el més important. I com és obvi a aquestes alçades, quan tot just acaba de començar tot i el mercat encara és obert, treure conclusions és massa precipitat. La més clara és que la veritable il·lusió, ara mateix, és la de veure que Cristhian Stuani és el de sempre. Bona notícia pel vestidor, a mig fer, amb jugadors que hi són però que no hi seran aviat, i d’altres que encara han d’arribar. El 7 va fer de les seves i va permetre que els gironins obrissin la Lliga amb victòria, cosa que no passava des del 2015. Amb un cop de cap marca de la casa va tallar en sec la il·lusió d’un Amorebieta que va suplir les seves limitacions tècniques i tàctiques amb ganes, fe i ambició. Ingredients que va cuinar en el seu debut a la categoria i que a punt van estar de donar un ensurt. No va voler Stuani, que va fer imperar la seva llei.

Punt d’inflexió el minut 48. Un abans i un després. Moment clau, que va servir perquè Montilivi respirés, perquè l’Amorebieta descobrís què és l’anomenat futbol professional, i sobretot per gestionar el que quedava de partit. Feia poc que havia començat la segona meitat quan Jairo va marejar el seu marcador per banda esquerre. Amb el 3 a l’esquena i a diferència del que la majoria s’imaginava setmanes enrere, va ser el lateral escollit per Míchel. Se’l va veure actiu, amb alguna errada però també detalls de qualitat. Un d’ells va servir per desequilibrar el seu marcador, posant una pilota al pal llarg perquè Stuani rematés al fons de la xarxa. Fins llavors s’havia vist un Girona descendent. Correcta posada en escena, però una evident manca de recursos a l’hora d’atacar, sobretot a mesura que passaven els minuts.

Míchel va apostar per l’habitual 4-3-3, donant la banda dreta per Arnau Martínez, més endarrerit, i per Ureña, al juvenil fins fa quatre dies. La seva bona pretemporada li va servir per ser titular, en la seva estrena a Segona. Ni rastre de Samu Saiz. No va jugar ni un minut. Tampoc Diamanka ni Zeballos, sense fitxa ni cap esperança de tenir-los a la plantilla. A uns acceptables primers compassos, amb clara ocasió de Cristhian Stuani inclosa enviant la pilota prop del pal al minut 10, la va acompanyar una estona de tempteig, a un ritme pausat. La possessió, pels de casa. Movent cap aquí i cap allà, però sense verticalitat, incapaços de desestructurar una defensa molt ben col·locada. Sense patir en excès, l’Amorebieta s’hi va posar i el 0-1 no va arribar de miracle. Unzueta va estar a mil·límetres de caçar una centrada perillosíssima al 27, mentre que Mikel Alvaro traçava un xut amb paràbola i rebot inclòs que acabaria impactant amb el pal esquerre de la porteria de Juan Carlos.

Els gols, l’antídot

Com la tònica es mantenia tot tornant dels vestidors, Stuani va dir que ja n’hi havia prou i va posar la pilota allà on ell sap. Lluny de l’abast del porter, com porta fent a Montilivi des que hi va debutar, l’agost del 2017. Amb el gol, Míchel va moure fitxa. Dos canvis d’una tacada, posant Bustos i Kébé. Se n’anaven Sylla, irregular, i un Gumbau que tampoc va estar massa fi al mig del camp. Minuts de certa calma i un Amorebieta que acusava el cop. Empès per la necessitat, va disparar les revolucions. Si fins llavors havia perdut temps, era el moment per posar-s’hi, per córrer una mica més i avançar metres. Amb camp per davant, el Girona va treure més el cap pels dominis visitants. Sense brillantor, també s’ha de dir. Així van arribar les ocasions de Bernardo, amb un cop de cap, i de Bustos, que no va arribar a una bona centrada de Stuani que atrapava Santamaría anticipant-se a l’argentí. La rúbrica a un bon debut el posava Ureña amb una acció individual i la pilota al lateral de la xarxa abans de marxar ovacionat. El seu lloc al camp el va ocupar Darío Sarmiento, elèctric però tendre. I perillós, amb marge de creixement.

Ni de bon tros l’Amorebieta havia llançat ja la tovallola. Va anar movent la banqueta Íñigo Vélez i el seu equip es va anar recomponent com va poder. Óscar Gil, que acabava d’entrar, va posar l’ai al cor de Montilivi, que ja veia dins un cop de cap que va llepar el travesser. S’impacientava l’afició, que demanava al seu equip que la pilota estigués ben lluny de la porteria quan Juan Carlos i companyia s’entossudien a jugar des del darrere. La majoria dels cops, amb encert. Stuani va tenir la sentència, però va arribar massa forçat a l’àrea. Va ser abans que Bustos es reivindiqués. El punt de partida de la seva segona etapa comença de la millor manera possible. Jugada individual, teva-meva amb Sarmiento i definició de molta qualitat davant Santamaria, picant la pilota per sobre del porter, per fer el 2-0. Primers tres punts a la butxaca. Stuani, que fa el de sempre. I de feina que n’hi ha molta per fer, això sí.