No se’l veia del tot satisfet, a Míchel. I això és bona senyal. El tècnic madrileny, en la seva estrena a la banqueta de Montilivi, va dir que el seu Girona encara ha de millorar molt; però al mateix temps va assegurar que hi ha una sòlida base construïda. I que amb victòries es treballa molt millor

«Tot just estem memoritzant les idees. El més difícil en el món del futbol és conèixer el timing de les coses, i això és el que ens falta. Estic content perquè el Girona no guanyava el primer partit des de la temporada 2015-16, i avui hem trencat aquest ratxa. I ho hem fet deixant la porteria a zero».

«Tinc una base bastant sòlida: a la porteria, molt bons centrals, disposem de gol i velocitat. Però ens manca un pèl de futbol a dia d’avui. Tampoc podem oblidar que juguen molts nois de divuit anys. Els hi hem de donar temps, perquè tot necessita un procés. I treballar la mentalitat, encara hem de fer molta feina. La base creada ens ha d’acompanyar, però ens manca més ritme per ser més dominadors en el joc».

«No només s’ha d’entendre des de la possessió de la pilota, sinó també sense. Ens ha faltat agressivitat, anar a buscar el rival perquè se senti assetjat i així generar espais. No ho hem fet, hem circulat massa lluny del rival. Ens aconseguien tapar les línies de passada i ens hem ofegat. Si no tenim una circulació ràpida, no serem agressius. Ens hem de comprometre en totes les accions, amb energia i sense por. Tenint clar que al darrere hi ha un matalàs i estem protegits. Potser això és el que més m’ha cridat l’atenció, que no ens hem atrevit del tot».

«Al descans hi hem parlat, perquè a mesura que passaven els minuts semblava que el 0-0 beneficiava l’Amorebieta i no era veritat. Nosaltres no patíem, podíem jugar des d’una certa tranquil·litat. Com he dit, l’estructura creada ens ha de donar suport i això ens ha de permetre competir millor. Necessitarem paciència i tenir la capacitat de masticar els partits. Però hem de millorar, futbolísticament parlant. El resultat no amaga que hem fet coses bones i dolentes».

«Stuani és un punt i a part. Tenim la sort de comptar amb un jugador top, aquesta és la realitat. L’hem de gaudir i esperar que segueixi aquesta dinàmica: en cinc partits ha marcat cinc gols. Bustos i Sarmiento estan lluny del seu millor nivell físic: al primer li hem de treure pressió i fer-li veure que té molt potencial, mentre que el segon té un talent brutal».

«Han estat molt bé i s’han guanyat el lloc, nosaltres només els ajudem a fer el pas. Estic content amb Ureña, també amb Arnau. Han de continuar creixent»

«Jairo té moltes ganes i se li veu, entrena amb una mentalitat molt forta. La posició amb ell i Juncà està coberta. Necessito que Samu estigui millor del que està, si vol jugar.

«Des de la victòria es treballa millor, però la plantilla és la mateixa. I si teníem problemes en certs llocs, encara els tenim. Confio en la direcció esportiva».