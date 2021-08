El Girona i Las Palmas podrien escriure un llibre si es posen a recopilar totes les històries que han viscut plegats. L’equip que entrena Pepe Mel tornarà aquest diumenge a Montilivi (19.30 h) per escriure un nou capítol de l’aventura que tots dos protagonitzen a la LFP. El duel entre gironins i canaris és tot un clàssic, tenint en compte que fins a dia d’avui s’han enfrontat un total de 20 vegades i totes elles, si fa no fa, recordades per algun motiu especial. El balanç és dels mateixos triomfs que derrotes (7) i 6 empats, per la qual cosa els de Míchel Sánchez ja tenen un al·licient més de cara al proper partit.

L’últim cop que els seus camins van creuar-se va ser determinant per al passat més recent del Girona. Aleshores entrenat per Francisco Rodríguez, el tècnic que va portar l’equip per segon any consecutiu a la final del play-off, el panorama era bastant pessimista per al que era el màxim responsable de la banqueta blanc-i-vermella. Estava més fora que dins perquè el club havia posat en entredit el seu càrrec. No obstant això, els gironins van revifar després de capgirar l’1-0 que hi havia al descans amb els gols de Mamadou Sylla i Yan Couto (1-2). Un resultat que va ser el punt d’inflexió permetre’ls agafar embranzida fins a convertir-se en els millors de la segona volta.

De les 14 temporades que el Girona porta a l’elit del futbol, només han deixat de trobar-se en tres amb els canaris. Va ser quan Las Palmas va pujar a Primera el curs 2015-16, el 2016-17 i quan els blanc-i-vermells van jugar el seu últim any a la màxima categoria (2018-19). Entremig van coincidir a l’elit amb una golejada a Montilivi (6-0). Aquell 12 de gener de 2018 Michael Olunga va convertir-se en l’heroi inesperat amb un hat-trick que va desencadenar amb el càntic «Olunga, pilota d’or» entre l’afició. El kenià, actual jugador del Lekhwiya qatarià, va estrenar-se com a golejador després de viure a l’ombra de Cristhian Stuani durant tota la primera volta. També van afegir-se a la festa de gols el killer uruguaià, Portu i Borja García.

Dos debuts impactants

El clàssic entre Girona i Las Palmas també va donar molt de si l’exercici 2012-13. Sobretot, l’anada a Montilivi amb un partit somiat per a l’afició. L’entrenador en aquell moment era Rubi i va fer una classe magistral de futbol amb una golejada aclaparadora per arrodonir la jornada (5-0). També va ser el moment per a Pere Pons. El de Sant Martí Vell va debutar amb el primer equip -ja havia tingut uns minuts a la Copa a Gijón- a causa de la lesió de Joseba Garmendia.

Després de l’eufòria, va venir la gerra d’aigua freda a la tornada. Escarmentat de Montilivi, Las Palmas va trencar tots els esquemes als gironins que arribaven a les Canàries amb confiança i van marxar-ne amb una clamorosa derrota (5-2). Rubi va apostar per canviar de porter donant l’oportunitat a Isaac Becerra, que no va endur-se gaire bon record del seu debut amb la samarreta del Girona. I és que l’equip va veure’s desbordat per totes bandes. En general, les victòries han estat més èpiques que no pas les derrotes. A la col·lecció n’hi ha una de ben celebrada i que al final quasi s’acaba lamentant.

La temporada 2009-10 el Girona va aferrar-se a la permanència amb un triomf per la mínima a Las Palmas gràcies a un gol de Peragón (0-1). Allò havia de suposar la salvació virtual, però com ja se sap a Girona mai es pot donar res per fet. Sobretot, quan hi ha coses importants en joc. Després de vèncer a l’estadi de Gran Canària, els gironins van caure a la corda fluixa amb una derrota a Albacete (3-0). En conseqüència, es va patir fins al final amb un empat miraculós contra el Múrcia (1-1) per evitar el descens a Segona B. Va ser el dia del memorable penal de Kiko Ratón que va permetre assegurar la salvació. Són nombroses les anècdotes que guarden el Girona i Las Palmas en els 11 anys que han jugat junts. Diumenge tenen l’ocasió de protagonitzar-ne una altra. I, per exemple, desempatar el seu pols particular, ara amb set triomfs per a cada un en els precedents.