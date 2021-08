El Girona estrenarà nou escut a partir de la temporada 2022-23. Es tracta d’un dels canvis més significatius que s’han fet mai en l’emblema de l’entitat al llarg de la història i que comportarà la desaparició de la corona. En motiu del 91è aniversari, el club va presentar ahir els dos dissenys definitius que se sotmetran a votació, exclusiva per als socis, fins al 19 de setembre. El resultat final sortirà a la tardor, encara que no s’utilitzarà de manera oficial fins al juliol de l’any que ve.

Les dues opcions s’han creat en funció del criteri dels socis durant el procés consultiu que es va fer al juliol. La corona va ser l’únic element que va tenir una acollida negativa amb una nota de 4,8 sobre 10 i, per tant, ha quedat automàticament descartada -tot i que molts ho pensin, no està vinculada amb reis ni monarquies sinó que és un tret distintiu de molts municipis catalans. A diferència de la senyera i les franges vermelles amb una bona acceptació, així com el nom del club i les aigües de la ciutat. El model A és el més fidel a l’escut actual. En aquest disseny creix la bordura, menjant-se la corona i aprofitant l’espai per ressaltar la paraula Girona a dalt amb Futbol Club a baix, que per primera vegada surt sencer i en català. A més, se simplifica eliminant el contorn de color negre; fent créixer la senyera; recuperant les aigües amb la forma afrancesada original; i reduint les franges diagonals per fer-les més grosses i perceptibles a la vista. Es tracta de l’evolució més conservadora i que més es basa en l’escut de la ciutat. D’altra banda, el model B representa un canvi radical i que trenca amb el concepte d’escut que hi ha ara. Desapareixen les franges en diagonal i es fusionen amb les aigües, que en aquest cas no només representen els quatre rius de la ciutat sinó que també engloben la resta de les comarques gironines amb la Costa Brava. Amb aquesta proposta es vol anar més enllà, destacant també la senyera.

«Fins ara s’havien produït canvis petits o donats per la història, com el canvi de nom en català pel castellà durant el franquisme, però sempre mantenint una certa línia. El nou escut, traient la corona i convertint-lo en circular, patirà el canvi més radical», explica l’escriptor Josep Maria Fonalleras. Alhora, considera que «l’opció A manté força els criteris originals i la simbologia bàsica del que representa la ciutat. Dir que el segon representa els quatre rius i la Costa Brava és una lectura molt exagerada». Recorda que «les aigües de l’escut de la ciutat tenen una nomenclatura heràldica i no fan referència als rius, de la mateixa manera que la corona forma part de l’escut per la ciutat i no perquè sigui un equip reial amb concessió del rei Alfons XIII a principis del segle XX (com el Reial Madrid o la Reial Societat)». «El canvi té una part raonable que és tenir un escut més estilitzat, pla i econòmic de cara a l’època digital», comenta.

El canvi d’escut és una necessitat davant la transformació digital. El Girona justifica així que amb qualsevol de les dues opcions es guanyarà presència arreu dels canals que reprodueixin l’escut perquè serà més gran i entenedor. Amb l’actual es fa difícil interpretar bé tots els elements, sobretot quan l’escut té una mida reduïda com per exemple en un bolígraf, mascareta o a la televisió. La decisió de fer un nou escut s’ha dut a terme «100% des del club» i, de fet, s’està treballant amb el projecte des de finals del 2018, però de seguida que van fer-se públiques les dues opcions es va generar rebombori. Sobretot, a les xarxes socials amb nombroses crítiques. «M’ha desencisat per complet, m’ha deixat amb un pam de nas. El meu rebesavi era el soci número 4, tota la meva família ha sigut amant d’aquest club generació rere generació, iracúndia és la paraula, veure en què s’està convertint aquest club em fa plegar banderes», piulava a Twitter l’usuari @Lo_Masma_IV. O «un insult a 91 anys d’història. No en el nostre nom», deia @Fonu_Joan.

«Potser no és necessari però cal evolucionar. Tot i això, canviar l’escut té molts desavantatges pels logotips de les penyes. Hi hauria d’haver l’opció de mantenir el que tenim ara i no tocar res», comenta el president de la Federació de Penyes, Cristóbal Sánchez. A l’hora de mullar-se amb una de les opcions, creu que «posats a fer canvis, la B m’encanta». Una línia semblant segueix el cofundador de la penya Pere Pons, Raimon Nadal: «Els canvis sempre costen però a vegades és necessari tenir una nova imatge corporativa i segur que al darrere hi ha un estudi que ho confirmi. Personalment m’agrada més la A perquè és la menys trencadora i continuista».

No ho veu amb tants bons ulls Joaquim Boadas de Quintana, expresident i rebesnebot del fundador i primer president del club. «Crec que falta una tercera opció, la de no canviar-lo. Jo seria dels que preferirien no tocar-lo, potser algun retoc sí, tot i que poca cosa. Aquests dissenys suposen un canvi substancial i massa agressiu perquè canvia tota la configuració. La corona li dona una majestuositat i elegància que no es pot perdre», afirma. Poc abans de la seva etapa com a president del Girona, l’escut va patir una petita modificació (hi ha hagut 7 versions: 1930, 1940, 1970, 1980, 2005 -el canvi més dràstic amb la separació de la corona i el predomini del color vermell-, 2012 i 2015 -l’actual): «Aleshores era el vicepresident i recordo que hi va haver una polèmica important. Molts socis se’ns van tirar a sobre al·legant que l’escut no es toca i hi estic d’acord». Quan Francesc Rebled va agafar la presidència l’any 2015 ja hi havia la versió actual de l’escut. Per a ell, «tots els canvis generen debat, però crec que no tant com aquest». «Si m’hagués de quedar amb una opció, prefereixo la primera però no sé si realment el soci i l’aficionat volen un canvi d’escut. Primer s’hauria d’haver preguntat si estaven d’acord amb canviar-lo», afegeix.

El president del Girona, Delfí Geli, recorda que «el disseny de les dues versions s’ha fet escoltant la veu dels socis, que han votat els elements que creuen que ha de tenir l’escut». «La millor notícia seria que hi hagués molta participació i cadascú donés la seva versió sobre el futur de l’escut. Serà la primera vegada a la història que ho trien. Havíem de fer una evolució necessària per donar un pas endavant tant en els suports físics com digitals», confessa. La votació del nou escut es pot fer a través del web escut.gironafc.cat o als punts de votació que el Girona habilitarà els dies de partit a Montilivi o al Pont de Pedra. També es trucarà als socis més veterans.