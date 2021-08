Juanpe Ramírez sap del què parla. És el futbolista més veterà, no per edat sinó per temporades al club, del vestidor i, per tant, una de les veus autoritzades del Girona. El central canari ha repassat aquest matí la situació actual de l'equip abans de rebre aquest diumenge Las Palmas, un partit que "serà especial però els desitjaré el millor a partir de la setmana que ve".

L'ARRIBADA DE MÍCHEL

"Míchel ha entrat bé des del primer dia . Ens ha transmès molta il·lusió, ha arribat amb les idees molt clares i cada dia repeteix que vol fer història aquí al Girona. L’equip està molt compromès i adaptant-se al que ens demana. Es van poder veure moltes coses contra l'Amorebieta, perè ens falten encara i les donarà la competició per aconseguir els nostres objectius".

ELS JOVES

"El millor missatge que podem donar-los és tractar-los com un més. No és fàcil fer-se un lloc a un equip professional perquè arribar-hi és difícil, però s’ho estan guanyant i estan entrant. Fa uns anys que la base floreix i és una boníssima notícia per al club que hi hagi gent de baix amb il·lusió per arribar al primer equip. En temps de covid mai se sap si tindràs baixes i és important que els de sota estiguin preparats".

PASSAR PÀGINA DEL NO-ASCENS

"Gran part d’axiò la té el míster. El primer dia ens va posar la punteta del que podríem haver fet per aconseguir l’ascens contra el Rayo. Ens va apretar des del primer dia. Han canviat moltes coses. Tenir gent nova et transmet il·lusio i comences a oblidar el passat. Afronto amb molta il·lusió aquesta temporada. Tenim ganes de fer-nos un lloc al futbol professional i complir objectius nous".

EL PÚBLIC

"L’altre dia es notaven més però nosaltres tenim un estdi petit i els necessitem a tots. Jugant sense públic ho escoltes tot, però sempre és necessita el seu suport"

LAS PALMAS

"Serà un partit dels més difícils. Las Palmas és un equip que vol la pilota, et domina durant molt temps i això et desgasta. Intnetarem tenir la pilota i que siguin ells qui pateixin sense pilota. Potser tenen millor plantilla que el curs passat, sense experiencia però amb molta fam. Per mi és una plantilla molt perillosa i serà un partit molt complicat".

COMENÇAR GUNAYANT

"Feia força temps que no guanyavem a la primera jornada i ens dona un plus. A diferència de la temporada passada, hem tingut una pretemporada força bona i això es nota quan arribes al primer partit. Ara no podem mirar la classificació, el que ens donarà ser allà a cada partit serà el treball".

PARTIT ESPECIAL

"Per mi és un partit especial. Hi vaig passar gran part de la meva carrera. Hi vaig ser 8 temporades entre futbol base i primer equip. Ho considero casa meva i tinc molt bons records. Ja no queda tanta gent amb la que vaig coincidir però ara n’hi ha molts de la base, que és molt bona. És un partit especial, però els desitjaré el millor a partir del cap de setmana que ve".