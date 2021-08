Per entrar primer cal deixar sortir. El Girona segueix condicionat pel problema de la massa salarial a l’hora de fer fitxatges i tot apunta que la plantilla no es desencallarà fins al final del mercat de fitxatges d’estiu. És a dir, el club viurà un any més dos dies (dilluns 30 i dimarts 31) frenètics, tancant operacions fins al darrer moment. Mentrestant, però, el club intenta moure fitxa i estudia totes les possibilitats que té per fer algun fitxatge. La direcció esportiva té encarrilada l’arribada de l’extrem i mitjapunta Álex Baena, que podria incorporar-se com a cedit. Sense lloc a l’equip d’Unai Emery, el Vila-real li busca sortida des de principis de juliol. El futbolista, de 20 anys, té contracte fins al 2025 i el club groguet té la intenció de trobar-li un destí on tingui continuïtat perquè torni amb més experiència. De pretendents, no li’n falten i des de Girona esperen avançar-se a la resta d’equips amb una operació que podria tancar-se aquesta mateixa setmana.

D’altra banda, Quique Cárcel ha accelerat darrerament les converses amb l’Espanyol per mostrar el seu interès en un grapat de jugadors. L’opció del migcampista Pol Lozano sembla complicada ara per ara. També s’està intentant arribar a un acord per cobrir el lateral dret. Amb Yan Couto descartat després d’acceptar el repte del Braga a la Primera Divisió de Portugal, hi ha el nom de dos futbolistes que agraden sobre la taula. El primer és Víctor Gómez, el jove prodigi blanc-i-blau que té contracte fins al 2025 i a qui el club busca minuts. L’altre Miguel Llambrich Miguelón, que ha superat una greu lesió i té una forta competència al lateral dret amb un Óscar Gil que apunta a la titularitat.