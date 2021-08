Un sis de sis seria la millor notícia per començar la temporada. La teoria diu que començar fort permetrà lluitar pels objectius més ambiciosos. Així ho van fer l’Espanyol i el Mallorca el curs passat, assegurant-se els bitllets directes cap a Primera. Si no, també es pot remuntar a mig camí com va fer el Girona, encara que ser el millor equip de la segona volta no li va servir de res perquè el premi gros se’l va endur el Rayo en la final del play-off. La regularitat serà determinant, tant per la classificació com per rendir en el dia a dia. I per tenir-la cal convertir l’estrena a la Lliga amb el triomf contra l’Amorebieta (2-0) en una dinàmica ascendent. Sobretot a Montilivi, on no s’hauria de deixar escapar cap punt ara que es compta amb el suport de l’afició a l’estadi. Els de Míchel reben aquest vespre Las Palmas (19.30 h) amb l’objectiu d’aconseguir la segona victòria consecutiva.

El tècnic no mira massa a llarg termini. Li interessa el present i està satisfet amb el que observa a la plantilla. A partir d’ara, però, haurà d’afrontar-lo sense Sylla, traspassat a l’Alabès. El més segur és que se li moguin més peces, però això ja serà una altra història a abordar. Ara toca centrar-se en Las Palmas per intentar superar un partit en què tot passarà per tenir la possessió.

Míchel mantindrà el seu esquema habitual de joc. Defensa de quatre amb Arnau, Juanpe, Bernardo i Jairo; Gumbau, Aleix García i Terrats al mig del camp; i tres futbolistes en atac. Stuani serà la referència ofensiva, però caldrà veure qui són els seus acompanyants. Bustos hauria d’ocupar el lloc que deixa lliure el davanter vallesà com ja va fer a la segona part del partit contra l’Amorebieta i més encara després de veure porteria. L’interrogant és a la banda dreta. Ureña té molts números de repetir després del gran paper que va tenir en el seu debut amb el primer equip, tot i que també es pot apostar per Darío Sarmiento o, fins i tot, Baena. Malgrat haver fet només dos entrenaments amb el grup, l’extrem cedit pel Vila-real té ritme en haver fet la pretemporada amb l’equip groguet.

No hi seran segur els lesionats Santi Bueno i Valery. L’escalenc encara no ha fet net de les molèsties que pateix al genoll i haurà d’esperar-se al pròxim partit a Ponferrada. Samu Sáiz no s’ha estrenat de moment, però el tècnic va comentar que s’ha exercitat a un bon nivell i que està llest per reaparèixer. Se segueix sense aclarir el destí de Zeballos i Diamanka.

Pepe Mel revoluciona l’onze

Míchel coneix bé a Pepe Mel de quan era capità del Rayo Vallecano. El tècnic de Las Palmas va entrenar-lo durant diverses temporades i serà difícil agafar-lo per sorpresa. Pepe Mel podria presentar una defensa de tres centrals «per despistar el rival» amb Curbelo, Navas i Ferigra. Els acompanyaran en defensa el jove lateral gironí Cardona i Lemos; al mig del camp hi haurà Sergio Ruiz, Moleiro i Kirian; i Peñaranda i Jesé en atac.

Las Palmas té les baixes de Benito per sanció i Mfulu, que encara no es troba «al mateix nivell que Kirian o Sergio Ruiz».