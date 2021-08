Montilivi encara no pot fer goig. Encara no pot tenir una capacitat del cent per cent d’espectadors a causa de les mesures del Procicat contra la Covid-19, però sí que està permès que a l’estadi hi hagi un 30% de l’aforament total. Així, contra l’Amorebieta dissabte passat, haguessin pogut entrar 3.360 aficionats, però només ho van fer 1.871. El que més crida l’atenció és que alguns abonats es van quedar sense poder accedir a Montilivi contra el conjunt basc i, en canvi, altres no van cedir la seva localitat, cosa que el club havia permès. Cal recordar que per aquests partits, el seguidor no demana entrades i després li toquen en un sorteig, sinó que el repartiment de les 3.360 localitats es fa de manera aleatòria i no cal inscriure’s.

Des del club, confien que avui davant Las Palmas el públic respongui millor que en l’estrena de l’equip la setmana passada i que, ara sí, els 3.360 socis a qui ha tocat l’entrada per aquesta tarda, siguin a Montilivi animant l’equip. O bé, que aquests socis hagin cedit el seu lloc a algú.

El públic va respondre bé, el passat mes de juny, quan el Procicat va donar permís, gairebé in-extremis, perquè 1.500 abonats poguessin accedir a l’estadi pel partit de play-off contra l’Almeria, i també ho va fer en aquell fatídic 20 de juny contra el Rayo. Contra l’Amorebieta era la primera jornada de Lliga i feia calor. Era el 14 d’agost, quan molta gent està de vacances, potser fins i tot, lluny de la ciutat. Contra Las Palmas, el soci té una nova oportunitat per ser a Montilivi a animar l’equip.

El nou escut es vota a Montilivi

A partir d’avui, i per tots els partits que el Girona jugarà a casa, s’instal·larà una carpa als voltants de l’estadi on els socis podran votar de manera presencial el nou escut assistits per personal del club. El procés de votació conclou el pròxim 19 de setembre i, per tant, els socis podran votar a l’estadi en el partit d’avui contra Las Palmas, i també en els duels davant l’Sporting -3 de setembre- i Valladolid -18 o 19 de setembre.