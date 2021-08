Sumar els sis de sis era l’objectiu d’abans del partit. S’hagués pogut aconseguir si Stuani hagués vist porta al darrer minut. Amb Raúl Fernández superat, i sense oposició, el seu xut l’ha tret Erick Ferigra sota pals quan tothom ja cridava gol. Els afortunats aficionats que han acudit a Montilivi ho sabien. S’ho han deixat tot per l’equip. Ben posicionats al darrere, Las Palmas ha vist com la iniciativa s’ha decantat per part dels locals durant l’inici de part. Tot i tenir la possessió de l’esfèrica, el domini era totalment estèril sense crear opcions de gol. La primera ocasió del partit ha arribat de les botes d’Stuani. Corria el minut 16 quan l’uruguaià s’ha plantat sol dins l’àrea, ha carregat la cama però Navas ha lliscat pel verd per desbaratar el primer gol. La rèplica dels canaris, que mica en mica s’han animat, ha estat a través de Lemos. El seu cop de cap ha sortit fora. Amb por i sense arriscar cap dels dos equips, els visitants han bolcat el joc per la banda esquerre on hi havia el lloretenc Cardona.

Si l’igualada ha sigut la tònica de la primera meitat, la represa ha començat amb el Girona donant un pas endavant tot i que Las Palmas ha sigut qui ha fet el primer canvi. Gumbau i Stuani, emulant els primers 45 minuts, han pogut obrir el marcador. Però els seus xuts han sortit fora. Míchel veient que l’equip necessitava quelcom més, ha fet entrar pòlvora a dalt. Bustos, Gabri i Baena han sigut els jugadors que han entrat i per poc, juntament a Stuani, posen l’1-0. Després del ‘cooling break’ Ibrahima Kébé ha fet entrada reemplaçant un Ramon Terrats molt participatiu però mermat amb una targeta groga i amb molèsties al turmell.

El ball de noms ha suposat més mobilitat i domini dels locals que no s’ha transformat en gols. Amb el temps esgotat, Stuani ha tingut la més clara. Arnau ha fet la passada de la mort perquè l’uruguaià empentés la pilota al fons de la xarxa sense Raúl Fernández. Quan semblava que el gol pujaria a l’electrònic, Erick Ferigra sota pals ha rebutjat la pilota. Sense temps per més, el Girona suma un punt que amb els tres del primer partit ja en són quatre.

Fitxa tècnica:

Girona: Juan Carlos, Bernardo, Jairo (Juncà, m.84), Gumbau (Gabri, m.58), Stuani, Sarmiento (Bustos, m.58), Samu Saiz (Baena, m.58), Aleix Garcia, Juanpe, Terrats (Kébé, m.78) i Arnau.

Las Palmas: Raul Fernández, Sergio Ruiz, Ferigra, E.Curbelo, Peñaranda (Jesé, m.57), Loiodice (Maikel Mesa, m.45), Lemos, Fabio, Raúl Navas, A.Moleiro (Clemente, m.59) i S.Cardona (Crespo Garcia, m.74).

Àrbitre: Milla Alvéndiz. Va amonestar Terrats, Juanpe i Stuani (Girona); i Jesé, Lemos, Loiodice, Clemente i Peñaranda (Las Palmas).

Estadi: Municipal de Montilivi. 2.163 espectadors.