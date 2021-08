Ja es coneix l'onze del Girona per rebre aquest vespre Las Palmas (19.30 h). Samu Sáiz, que encara no s'havia estrenat aquesta temporada, serà titular i ocuparà el lloc de Sylla, traspassat a l'Alabès. L'altra novetat és l'entrada de Darío Sarmiento per Óscar Ureña, que començarà a la banqueta.

Aquest és l'onze del Girona: Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Juanpe, Jairo, Terrats, Guambau, Aleix García, Sarmiento, Samu Sáiz i Sylla.

D'altra banda, Las Palmas presentarà una defensa de tres centrals amb un plantejament defensiu. El gironí Sergi Cardona és titular.

Aquest és l'onze de Las Palmas: Raúl Fernández, Cardona, Curbelo, Raúl Navas, Ferigra, Sergio Ruiz, Loiodice, Fabio, Moleiro i Peñaranda.