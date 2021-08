Míchel no té manies a l’hora d’apostar pels joves. Es guia per impressions i no per noms. El tècnic va tornar a demostrar-ho ahir amb dos debuts més per a la col·lecció. L’últim fitxatge Álex Baena i el futbolista del filial Gabri Martínez van estrenar-se ahir contra Las Palmas (0-0). Tots dos van entrar a la segona part -van substituir a Sarmiento i Gumbau, respectivament, al minut 59- i de seguida van demostrar de què eren capaços. L’extrem del Girona B, d’edat juvenil, va iniciar una acció que va passar per les botes de Baena i que l’andalús va centrar per a Stuani dins l’àrea. La rematada de l’uruguaià, però, va sortir per damunt del travesser.

No van ser les úniques apostes de Míchel. L’entrenador del Girona va donar una oportunitat a Darío Sarmiento a l’onze titular. L’argentí va voler demostrar de seguida de què era capaç, encara que els nervis no li van permetre del tot. L’altra novetat a l’equip va ser la titularitat de Samu Sáiz enlloc de Nahuel Bustos. El madrileny va ser substituït per Bustos a la segona part. La confiança de Míchel amb els joves no va ser cap novetat. De fet, el tècnic ja va fer debutar l’Ureña contra l’Amorebieta. Ahir era a la banqueta.