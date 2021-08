El soci pot votar per primera vegada el nou escut del club, però que s’hagi decidit canviar no agrada a tothom. El debat sobre quina ha de ser la insígnia del Girona a partir de la temporada que ve va arribar ahir a Montilivi, en dia de partit. Fins i tot, es van sentir alguns xiulets quan per megafonia es va anunciar que el soci tenia l’opció de votar entre dues opcions presentades dimecres passat. Ahir, a més, el club va posar una carpa fora de l’estadi perquè el soci es pronunciés de manera telemàtica. Alguns consideren que «no s’ha donat l’opció de continuar amb l’escut actual» i altres que «no entenc perquè s’ha de canviar si l’actual ja està bé».

De totes maneres, des del club van assegurar que força gent es va apropar a la carpa situada al pàrquing del gol nord a votar. I és que el Girona, a part de donar l’opció de votar per internet, també va proposar la fórmula de votar els dies de partit, sobretot tenint en compte els seguidors de més edat. I això és el que feien alguns instructors del club, voltar per fora de Montilivi a la recerca d’aquell abonat que encara no hagués votat quin escut li agradava més. Aquests operadors també van afirmar que quan s’aprovaven a la gent per veure si volien votar, els deien que ja ho havien fet a casa.

Opinions en contra, però també opinions a favor: «És correcte canviar l’escut perquè les coses s’han de modernitzar», explicava un soci. Però també altres es queixen que aquest escut s’assembla molt al del Manchester City i tots els clubs que estan associats a ell. Entre les opcions sembla que guanya punts l’A, que és «la que més se sembla a l’escut actual», perquè molts l’opció B la veuen com «una cosa rara».

Ahir, a l’estadi, hi havia 2.163 socis, uns 300 aficionats més que la setmana passada contra l’Amorebieta -1.871-, però és una xifra que està lluny del 30% de l’aforament que permet el Procicat. Montilivi podria haver acollit ahir 3.360 socis, però n’hi havia bastants menys. El club sorteja les entrades entre tots els abonats sense que aquests s’hagin d’inscriure prèviament i, per tant, alguns poden decidir no anar a l’estadi, tot i que també tenen l’opció de cedir la seva localitat.