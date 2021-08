Míchel és d’aquells entrenadors que no s’amaga davant d’un micro. No només dona pistes sobre coses, sinó que molts cops en parla obertament. I si és de joc, encara més. I ahir, després de l’empat contra Las Palmas va deixar algunes reflexions interessants. El tècnic va assegurar que li agrada el futbol que l’equip genera; que a parer seu no falta gol i que està satisfet de la solidesa defensiva. Començant per aquesta última, queda clar que no haver encaixat cap gol en dos partits és un bon símptoma, sobretot si tenim en compte que la majoria d’aquests jugadors venen de fer una transició dels tres centrals, a la defensa de quatre. Una altra cosa és el tema ofensiu. Si bé la primera part va ser molt planera, és veritat que a la segona l’equip va fer una passa endavant i que va tenir un parell d’oportunitats per decantar la balança a favor seu. La pregunta és si amb això n’hi ha prou per sobreviure amb èxit a la selva de la Segona Divisió.

Ahir a diferència del primer partit, Samu va jugar d’entrada i va fer-ho gairebé una hora. I la sensació va ser que en la mitja hora restant, el jove Gabriel va portar més perill que el que havia generat l’home que està cridat a ser un referent ofensiu. Vaja, que futbol sí que en va faltar, cosa que també s’havia vist el primer dia. I també es va veure, com deia Míchel, que la responsabilitat del gol no ha de recaure només en Stuani, que a excepció d’un parell de xuts a fora, va ser l’únic que va rematar a porteria. Però tot plegat és aviat per analitzar massa. Primer perquè la plantilla encara no està tancada; i segon, perquè la majoria d’equips necessiten els primers partits de lliga per acabar de tancar la seva pretemporada i saber com realment són. Això sí, tant pel que veiem al camp, com pel que diu Míchel, ja sabem segur que els joves seguiran essent protagonistes. Ahir va ser el torn de Gabriel, que en la darrera mitja hora va coincidir a la gespa amb Nahuel, Àlex Baena, Arnau, Terrats i més tard amb Kébé. Que no pari!