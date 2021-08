Inici gairebé immaculat de Míchel Sánchez a la banqueta de Montilivi: 4 punts de 6 possibles i cap gol encaixat. El tècnic, que es manté invicte després de dues jornades, continua treballant a la recerca de la millor versió d’un Girona que està anant de menys a més. Així va passar contra l’Amorebieta i ahir contra el Las Palmas, especialment en una segona part que va aprovar amb nota tot i no marcar.

Positivisme

«Hi ha moltes coses positives. El Las Palmas quan té la pilota és molt difícil i a la primera part no hem ajustat bé el joc interior. Això ens ha fet sentir dominats. No hem tingut profunditat ni claredat per fer mal, però ho hem ajustat una mica i a la segona part hem anat endavant, sent agressius i generant. No ens falta gol, el que hem d’intentar és generar més. Aquest era un rival que ens podia fer molt mal i en línies generals hem fet un gran partit i un gran esforç. Hem equilibrat molt bé i no hem permès que Las Palmas corri. Estic molt satisfet, avui dia sabem que podem millorar i millorarem, però les sensacions són molt positives».

La Pissarra

«Teníem clar que jugàvem contra una defensa de 5, però no ubicàvem qui jugaria per dins. Ho hem treballat i a la segona part hem retocat el nostre plantejament, fixant amb un mitjapunta el migcentre i amb Stuani fixant sol gairebé a cinc jugadors. I per aquí els hi hem pres la iniciativa, progressant en el joc. Tàcticament, hem estat bé junts a la primera part, però no hem robat. Las Palmas ens volia fer mal amb pilota i estàvem desconcertats. A la segona, sí que hem pogut recuperar. Podia haver ajustat més al principi, però havíem treballat d’una manera i no volia canviar-ho molt. Però ho hem explicat a la pissarra i els jugadors ho han interpretat molt bé».

Stuani

«Farà gols, no li hem de donar la responsabilitat de tot. Els altres s’han de posar la granota de treball. No ha marcat, però no podem dir que no hem guanyat perquè no ha marcat, hem de sumar tots perquè si no no ens arribarà. La responsabilitat del gol no és de Stuani, és del Girona. També meva».

Samu Saiz

«És especial, i no és fàcil, ell ho sap. Però jo també soc especial i vull treure-li la seva millor versió, que la necessitem».

Darío Sarmiento

«Hem d’anar a poc a poc. El projecte és que vagi agafant ritme de joc i competició, no és fàcil perquè és jove i ve d’una lliga diferent. Ens donarà moltes alegries, de veritat. Ja porta una assistència, de fet. Potser el ritme l’ha superat un pèl, però no estic descontent, en absolut. Hem de tenir paciència».

El debut de Gabri

«Ja he dit que estic molt content per la gent que ha pujat del filial i del juvenil. Tots tenen nivell per ajudar-nos. Quan veig que necessito un jugador amb unes característiques concretes, com Gabri quan volíem atacar els espais i que situés el carriler el més darrere possible, no he dubtat i ell ho ha fet. Jo no regalo res a ningú. Si venen fitxatges i són pitjors que ells, jugaran els joves. Estic encantat amb ells i s’estan posant sols».

Bernardo i Terrats

«El primer té un bony gran, d’un cop de cap, i tot i que ha jugat amb un bandatge, està bé. I Terrats res, l’he canviat per una lleu sobrecàrrega. Estan perfectes».

Segona porteria a zero

«És molt important no encaixar, perquè som un equip que s’exposa. I això vol dir que som equilibrats, és una dada meravellosa. Tant de bo seguim així, perquè no rebre gols és la base de l’èxit. Però igual que no n’encaixem, en volem fer, volem estar a l’àrea rival. I no serà fàcil amb tots els contraris, però fa dos partits en què el contrari ens ha generat molt poc en atac i això diu molt de la seguretat de l’equip».