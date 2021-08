No era pas la seva primera vegada a Segona A. Tampoc la segona. Era la quarta, que tampoc són tantes, però el que feia especial el partit de diumenge per a Sergi Cardona era l’escenari: Girona. El lateral esquerre del Las Palmas tornava a la seva terra per enfrontar-se al Girona per primer cop a Montilivi. El lloretenc tenia el partit assenyalat en vermell perquè sabia que era un dia «especial» perquè sabia que a l’estadi no hi faltaria la seva família, que amb samarretes del Las Palmas i el dorsal 30 a l’esquena eren ben fàcils d’identificar entre el públic. «No era senzill per a ell, perquè tenia la família al camp i podia pesar. Estic content perquè se n’ha sortit bé i sumem un jugador per la causa», deia al final del partit Pepe Mel, satisfet amb l’actuació del selvatà, de 22 anys.

Nascut a Lloret de Mar, Sergi Cardona de ben petit va fer les maletes per seguir la seva família cap a Cambrils, on el seu pare va acceptar una oferta de feina. Tenia només 8 anys. Per tot plegat, Cardona va fer arrels a la Costa Daurada malgrat que a Lloret hi té encara part de la família i un seu oncle és directiu del club selvatà. Només arribar, va integrar-se al planter del Nàstic on va anar cremant categories, llevat de mig any al Reus, fins arribar al primer equip i debutar a Segona A el 2019 contra el Lugo. Un any després Cardona va decidir no renovar amb el Nàstic i acceptar l’oferta del Las Palmas per jugar al filial a Segona B. Pepe Mel s’hi va fixar i ja el va fer debutar en l’última jornada del curs passat amb el primer equip. Diumenge va tornar-hi, a un bon nivell, a casa davant els que més l’estimen.

D’altra banda, el Las Palmas va anunciar ahir a la tarda el fitxatge de Jonathan Viera. El davanter, de 31 anys, torna al club canari després de rescindir contracte amb el Beijing Guoan xinès per fer un salt de qualitat a l’equip.