La feina ben feta no té fronteres. I menys quan es comença des dels fonaments. Fa anys que el Girona aposta per la base des de la seva acadèmia. Els fruits del futbol base anaven sortint a poc a poc amb jugadors com Pedro Porro o Valery Fernández, per posar uns quants exemples, però des de fa un parell de temporades s’han accelerat. Francisco Rodríguez va ser el pioner de donar l’oportunitat als joves del filial amb Ibrahima Kébé, Ramon Terrats i Arnau Martínez assentats al primer equip, i ara Míchel Sánchez li agafa el testimoni. El tècnic ja n’ha fet debutar dos, Óscar Ureña i Gabri Martínez, en els dos primers partits de Lliga. El que significa que «la feina de moltíssima gent del futbol formatiu i dels jugadors és creixent i per fi treu els fruits», segons destaca el director de l’Acadèmia del Girona, Albert Siria.

Si Ureña s’estrenava de titular en la victòria contra l’Amorebieta (2-0), Gabri va fer-ho en l’empat amb Las Palmas (0-0). A més, tots dos a Montilivi al costat de l’afició. «Va mostrar el Gabri que és. Un jugador molt elèctric i dinàmic amb moltíssima mobilitat i verticalitat. Potser no té l’habilitat entre línies d’Ureña, però ofereix profunditat i perill constants», explica sobre l’extrem barceloní de 18 anys. Gabri va arribar l’estiu de 2019 procedent de la Damm, «feia un parell d’anys que el seguiem», per incorporar-se al cadet A. Tot seguit va passar pel juvenil B de la Lliga Nacional i per l’A de la Divisió d’Honor, fins a fer el salt al Girona B. Tot i que de moment està en dinàmica de primer equip. També l’acompanyen Ureña, Loïc Williams i Ricard Artero.

«Perquè un futbolista de la base arribi al primer equip hi ha d’haver una cadena que passi per diverses fases. No es tracta de ser romàntic i pensar ‘mira que bé, juga perquè és de la base’, sinó que si hi arriba és perquè l’entrenador creu que li pot donar rendiment per guanyar el partit», comenta. Aquí el rol de Míchel és determinant: «Els últims debuts s’han produït perquè l’entrenador creu que poden aportar. No són debuts de minutatge sense incidència, sinó perquè es creu en el jugador i això ho ha tenir clar el jugador». A més, Siria considera que «tenim fortuna amb el míster perquè no mira el DNI sinó el rendiment dels jugadors». «Aquesta és la filosofia amb la que es construeix el Girona».

Tot ve des de baix. «Si a la base hi ha el nivell de primer equip en un club com el Girona vol dir que al darrere hi ha una feina entre moltíssimes persones que creuen i treballen perquè el jugador arribi al primer equip. També es feina del jugador perquè després el tècnic valorarà si el futbolista que li ha posat a disposició la direcció esportiva per entrenar té o no té el nivell», explica. Quan s’arriba a dalt de tot, la feina d’entrenadors com Axel Vizuete o Àlex Marsal pren més sentit que mai: «Són els transmissors. Cada etapa té el seu valor formatiu, més enllà dels conceptes tècnics o tàctics. S’ha d’educar mentalment el jugador en el rendiment perquè arribi al primer equip format en tots els aspectes. No s’ha d’observar la diferència entre un futbolista del primer equip i un de la base. Treballem molt en aquest sentit».

Que Míchel digui que està encantat amb la resposta del filial als entrenaments no és casualitat. Aporten competitivitat al jugador de la primera plantilla i, fins i tot, poden passar-los per davant com va ser el cas d’Ureña sortint a l’onze titular. D’aquí a una setmana tancarà el mercat de fitxatges i el Girona quedarà definit, però Siria no creu que això deixi enrere els joves. «El rendiment del futbolista marcarà que siguin o no amb el primer equip. Si l’entrenador creu que un jugador li donarà rendiment el posarà, sigui qui sigui. La base haurà de mostrar-se per ensenyar que pot donar competència a la plantilla», diu.

Que els joves formin part del present està bé, però encara ho està més que siguin el futur. El Girona n’és conscient i s’ha encarregat que el seu projecte tingui continuïtat. Al juliol, Gabri i Artero van ampliar el seu vincle amb el club fins al 2026, Terrats també té contracte fins al 2024 i la renovació d’Arnau és a punt d’arribar. «Sempre hem procurat anticipar el futur. L’estructura del club i de l’acadèmia es basa en la protecció del futbolista del futur. Volem avançar-nos a tot allò que pugui tenir recorregut i procurem que els jugadors que creixin a Girona no surtin i arribin a l’elit formant part d’una altra estructura, sinó que ho facin a casa», assegura. Val a dir que les renovacions no són coses de fa quatre dies, sinó que el Girona «fa temps que hi treballa, molt abans que apareguin al primer equip».