Amb la convocatòria per la selecció espanyola sub-19, Arnau Martínez s’afegeix al bon grapat de jugadors que aquestes darreres temporades han estat internacionals defensant la samarreta blanc-i-vermella. En aquest sentit, l’uruguaià Cristhian Stuani és qui més vegades ha estat citat com a jugador gironí. De fet, el charrúa va disputar el Mundial de Rússia com a futbolista del Girona. També el colombià Johan Mojica i el porter marroquí Yassin Bounou van ser a la gran cita de Rússia del 2018 representant el club. D’altres jugadors que han estat seleccionats pels seus països els darrers temps han estat Muric (Kosovo), Olunga (Kènia), Bárcenas (Panamà), Douglas Luiz (Brasil sub23), Bernardo Espinosa (Colòmbia), Ramalho (Angola), Santi Bueno (Uruguai sub21) o el Choco Lozano (Hondures), entre d’altres.