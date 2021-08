El salt qualitatiu del Girona aquests últims anys l’ha dut a trepitjar la màxima categoria per primer cop a la història durant dos cursos (2017-19) i a convertir-se en un dels grans de Segona A amb un grapat de play-off d’ascens. Això ha fet que a Montilivi hi aterressin jugadors de renom i contrastats dels quals Cristhian Stuani n’ha estat i n’és el màxim exponent. Paral·lelament al creixement de l’entitat al futbol professional, el Girona ha tingut clar que el planter era una de les potes principals del projecte. L’aposta per la base ha estat forta amb la residència de Les Hortes per a joves talents, tot i que aquest curs, amb el no ascens, es retallarà un xic. No obstant això, la base continua brotant i en aquestes dues primeres jornades de Lliga ja s’han vist els debuts de dos joves valors com Óscar Ureña i Gabri Martínez. Míchel, a més a més, no ha dubtat ni un moment a mantenir a l’onze titular Arnau Martínez, ara com a lateral dret, confirmant així que hi confia plenament. La progressió del maresemenc ha estat meteòrica des que va debutar el desembre de l’any passat a Segòvia a la Copa. Tant és així, que ahir va ser inclòs per primera vegada en una convocatòria de la selecció espanyola sub-19. Arnau figura a la llista de Santi Denia per enfrontar-se els dies 3 i 5 de setembre a Mèxic a La Nucia i Benidorm.

La convocatòria d’Arnau Martínez per a la sub-19 és un pas més a la carrera del jove defensa que està creixent futbolísticament amb passos de gegant. Només així s’explica que la temporada passada la comencés al juvenil B i l’acabés com a indiscutible a l’onze titular del primer equip de Francisco que es va quedar a les portes de Primera. Vint-i-dos partits amb el primer equip del Girona, entre Lliga, Copa i play-off, li han servit a Arnau per cridar l’atenció dels tècnics de la Federació Espanyola. Ara, Arnau tindrà l’oportunitat la setmana que ve de demostrar-los en directe les seves condicions durant els dos amistosos que la selecció sub19 disputarà contra Mèxic els dies 3 i 5 de setembre a La Nucia (19.00) i Benidorm (10.30), respectivament. A la llista de la sub-19 hi figura també el davanter del Las Palmas Moleiro, que va deixar molt bones sensacions diumenge passat a Montilivi, a més a més del lateral esquerre del Barça Alejandro Balde, entre d’altres.

Arnau no és el primer jugador del Girona citat per les categories inferiors de la selecció espanyola. De fet, sense anar més lluny la temporada passada Valery Fernández va ser convocat per la sub-21 pel partit contra Macedònia del Nord el setembre de l’any passat tot i que finalment es va quedar sense debutar. Aquests últims anys, també han tret el cap a la selecció sub-21 altres jugadors del Girona com Pedro Porro, Pablo Maffeo i Aleix Garcia. L’extremeny, habitual a la sub19, va estrenar-se amb la sub21 contra Romania i Austria el 2019 poc abans que una lesió li impedís disputar l’Europeu de la categoria. Només dos anys després, va fer el salt a l’absoluta de la mà de Luis Enrique com a jugador de l’Sporting de Lisboa. Per la seva banda, Maffeo també va estrenar convocatòria per la sub21 a Montilivi. Va ser el març del 2018 contra Estònia, en una llista en què també hi va entrar Aleix Garcia. El d’Ulldecona només va jugar aquell partit mentre que Maffeo va participar també en un altre duel contra Albània al setembre del mateix 2018.

Joel Roca puja amb força

La convocatòria d’Arnau Martínez per la sub19 és un reconeixement més a la bona feina que s’ha fet a l’Acadèmia sota la direcció d’Albert Síria però no s’acaba aquí. De fet, a mig mes l’extrem del juvenil Joel Roca va participar en un del dos duels que la selecció sub17 va disputar contra França a Montaigu. Nascut a Camprodon, Roca, de 16 anys, va estar la temporada passada al juvenil B i fins i tot va debutar amb l’A.