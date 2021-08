Álex Baena ja es va presentar en societat diumenge passat a Montilivi contra el Las Palmas (0-0) en uns minuts en què va deixar algun detall de qualitat des de la banda esquerra. Ahir al migdia, el mitjapunta andalús ho va fer oficialment davant els mitjans de comunicació. El futbolista cedit pel Vila-real va explicar que es marca l’objectiu de «créixer» en aquesta cessió al Girona, que «en cap cas» veu com un pas enrere. Baena va revelar que les referències que li han donat del club, el vestidor i la ciutat són «molt bones». Arriba disposat a jugar on li digui Míchel Sánchez, ja sigui a l’esquerra com va fer contra el Las Palmas o per la dreta, tot i que ha reconegut que on se sent més còmode i on el tècnic li va dir que el volia és «per dins», a la mitja punta.

POSICIÓ

«El míster em va transmetre la idea de jugar per dins i ser vertical. És el que ja feia al meu antic club. Tenim molt bon equip per, entre tots, fer el que demana l’entrenador. M’és igual jugar a la dreta o l’esquerra. On més còmode em trobo jugant és per dins però estaré encantat de jugar on sigui».

OBJECTIUS

«Continuar creixent com a jugador i persona i mirar d’ajudar a assolir l’objectiu per quan torni al Vila-real haver complert els objectius i haver crescut».

EL FITXATGE

«Tenia un parell d’equips que em trucaven, però quan vaig parlar amb en Quique Cárcel i l’entrenador em van transmetre la idea i els objectius i no m’ho vaig pas pensar dues vegades. Girona és una ciutat perfecte per viure i el club fa dos anys que lluita per pujar. El Girona era el millor equip on estar».

LA CESSIÓ

«No m’ho prenc com un pas enrere. Tots els jugadors del Vila-real que han sortit cedits ara són titulars i van guanyar l’Europa League. M’ho prenc com un repte per continuar millorant com a jugador».

REFERÈNCIES

«Vaig parlar amb jugadors de l’any passat que eren aquí i també amb Aleix Garcia, amb qui vaig coincidir al Vila-real. Tots em van parlar molt bé del club, l’equip, els companys i la ciutat».

PRIMERA DIVISIÓ

«La temporada passada em va servir per conèixer i agafar el ritme de Primera i aprendre de grans jugadors com Gerard Moreno, Albiol, Pau Torres. Em van fer sentir un més.

EL DEBUT

«Diumenge passat al camp les sensacions van ser bones col·lectivament i individualment. Vam fer un gran partit i vam merèixer guanyar»

PONFERRADINA

«Em veig preparat per jugar d’entrada. Això, tanmateix, dependrà de l’entrenador. Contra el Las Palmas vam oferir molt bones sensacions a la segona part i és la línia a seguir. Anirem a competir i a jugar com sabem per endur-nos els tres punts».