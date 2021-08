Els dies passen, el mercat continua força aturat i la mitjanit del 31 d’agost cada cop és més a prop. El Girona no té la soga al coll ni va tant contra rellotge com la temporada passada, però sí que la direcció esportiva té unes quantes carpetes que s’han de tancar abans de dimarts que ve a les dotze de la nit. Míchel Sánchez va revelar abans que es confirmés l’adéu de Mamadou Sylla que necessita per reforçar l’equip un lateral dret, un migcampista i un atacant versàtil. Sense Sylla, màxim golejador de l’equip la temporada passada, s’entén que cal també un altre davanter centre que faci competència a Cristhian Stuani i Nahuel Bustos. Una de les operacions obertes que té Quique Cárcel aquests dies és la cessió de Pol Lozano per part de l’Espanyol. El Girona i el club blanc-i-blau estan en converses perquè el migcampista vallesà, de 21 anys, jugui a Montilivi a préstec aquesta temporada. L’operació no està tancada, com va detallar ahir el responsable esportiu de l’Espanyol, Rufete, però sí que hi ha bona voluntat de les tres parts perquè es tanqui.

Lozano no és el «migcampista amb experiència» de què ha parlat Míchel en alguna ocasió, però sí que es tracta d’un jugador versàtil, de qualitat i amb marge de creixement que pot actuar tant de pivot posicional, com en algun dels interiors. «El que és clar és que en Pol ha de jugar, i tots busquem això. Bé que el Girona hi estigui molt interessat, pero cal buscar la millor forma per a en Pol i per a nosaltres, i el Girona farà tot el possible si volen que vagi cap allà», deia ahir Rufete durant la presentació de Loren Morón com a nou jugador blanc-i-blau. L’alacantí afegia: «hi confiem en ell i volem el millor per a ell, però encara no hem fet cap pas ni per part nostre ni per part del Girona. En Pol és un jugador important per al club».

A punt de fer 22 anys, Lozano s’ha format al planter de l’Espanyol, on va arribar procedent del Mercantil. Amb el primer equip hi va treure el cap per primera vegada gràcies a David Gallego la temporada 2019-20 en un partit de l’Europa League contra el Luzerna. En total, Lozano ha disputat 40 partits amb el primer equip dels blanc-i-blaus. L’arribada de Manu Morlanes (Almeria) l’ha deixat sense lloc enguany a Primera i una cessió a Segona A és la millor solució tant pel club com pel jugador de Sant Quirze del Vallès.

A l’espera de veure com evoluciona la negociació per Lozano, el Girona està pendent encara de diversos fronts que té oberts. El club mira de concretar l’arribada del lateral dret i dos atacants alhora que necessita resoldre les sortides de Joaquín Zeballos i, sobretot, de Pape Diamanka, que no estan ni inscrits a la Lliga. Tampoc és gens clara la continuïtat de Samu Sáiz, la sortida del qual alliberaria una bona quantitat de massa salarial per poder incorporar més jugadors. Dimarts a mitjanit s’acabaran tots els dubtes.