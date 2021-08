El Ponferradina-Girona serà xiulat per l'àrbitre canari Pulido Santana, de mal record per als gironins, ja que la seva actuació en el passat, especialment a Vallecas, va causar més d'un mal de cap a l'expedició blanc-i-vermella. Al VAR hi haurà Varón Aceitón.

Santana va ser protagonista en negatiu durant el partit de Lliga que el Girona va perdre contra el Rayo (2-1), en què no va xiular dos penals claríssims a favor de l'equip de Francisco. També va ser designat per a xiular el partit d'anada de la final del play-off contra el mateix equip madrileny, anul·lant un gol a Bustos per una suposada mà just al límit del descans.