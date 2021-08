Míchel Sánchez ha comparegut aquest migdia davant dels mitjans de comunicació en la prèvia del partit de dissabte contra la Ponferradina (22 h). El tècnic ha repetit els reforços que necessita abans que tanqui el mercat de fitxatges la setmana que ve, referint-se a Pol Lozano. «Al mig del camp volem un jugador amb noms i cognoms, pot ser Pol Lozano», ha dit. A part d'un migcampista, el Girona busca futbolistes «amb profunditat en la parcel·la ofensiva» després de la sortida de Mamadou Sylla. El gran rendiment d'Arnau Martínez ha fet que la posició del lateral dret deixi de ser una prioritat, tenint en compte que a la plantilla hi ha Jordi Calavera i Valery Fernández (recuperat de les molèsties al genoll). Tampoc ha descartat la sortida de Samu Sáiz, tot i que hi compta per jugar a Ponferrada. L'equip viatjarà demà.

LA SETMANA

«Ha sigut una setmana més curta d'entrenaments, però estem molt focalitzats en el partit. Només tenim la baixa de Santi Bueno. Valery ja està disponible. La dinàmica ha sigut de menys càrrega de treball, però estem centrats».

DIAMANKA I ZEBALLOS

«Per demà no tenen fitxa i no estan al meu cap ara mateix. El club els busca sortida o resoldre el problema tan aviat com es pugui. Són dos jugadors als quals busquem sortida. Zeballos és impossible que es quedi pel límit d'extracomunitaris i Pape (Diamanka) tampoc perquè tenim altres alternatives».

CALAVERA

«Calavera és un més a la plantilla. Busquem algú en aquella posició, però no és una situació que ens faci mal de cap. Al lateral dret tenim Calavera i la possibilitat de Valery o Arnau, que és qui més minuts té en aquella posició. És molt polivalent. Malgrat la seva edat té una maduresa brutal i tenim expectatives molt altes amb ell. Calavera haurà d'esperar la seva oportunitat. Volem una cosa molt específica al lateral i pot venir».

PONFERRADINA

«És un equip que ha sumat 6 de 6 i ha fet una bona pretemporada. Està competint molt bé, ve amb una moral alta però nosaltres també. Estem amb confiança de fer un gran partit i si no ho fem, ens costarà. Dona molt poc al rival i s'equivoca poc, haurem de fer molt per guanyar el partit. Busquem ser l'equip que faci les coses molt bé per poder guanyar. Hem de tenir la mateixa mentalitat que a casa, sabent que fem bé les coses defensivament. La porteria a zero ens dona seguretat. Hem d'anar a Ponferrada a aconseguir els tres punts».

SAMU SÁIZ

«Ara com ara compto amb Samu 100% per dissabte. Sabem com està la situació del club, però estem tranquils. Estem fent les coses molt bé. Pot sortir, però. També pot ser un jugador important. No sé què passarà a partir de dilluns, però avui dia és jugador del Girona. Estic content perquè aquí tot és com m'esperava. Samu és un jugador important per nosaltres per dissabte».

ÁLEX BAENA

«Vull que Baena doni molt rendiment al Girona. Tenim expectatives molt altes amb ell i confiem en el seu futbol. Pot ser un jugador molt important amb la nostra idea. Veurem on encaixen les peces. Farem el sistema a partir dels jugadors, no imposarem res. Jairo també ha jugat sempre per davant i està encantat amb la posició, habituant-se a un sistema diferent. Busquem equilibri i que els jugadors se sentin a gust. Baena ha de donar la seva millor versió des de dins o des de fora».

REFORÇOS

«Després de posar Arnau al lateral dret i tenir Valery, ha deixat de ser una prioritat. Al mig del camp volem un jugador amb nom i cognoms. Amb potència i capaç de fer metres, tenint bé la pilota. Pot ser Pol Lozano. Si arriba, no necessitaria res més al mig del camp. Jugadors amb profunditat en la parcel·la ofensiva perquè se'ns ha anat Mamadou».

EL RITME

«Als dos partits hem anat de menys a més. És veritat, però en equilibri hem estat bé a les dues meitats dels dos partits. El més important és que l'equip faci el que volem el temps més gran de partit possible. No hem sigut un equip d'alts i baixos i per mi això és important».

ARNAU

«És el desig de tots renovar-lo i la direcció esportiva hi treballa. Està 100% integrat, malgrat que té 18 anys. Té una mentalitat competitiva excel·lent, però li queda molt recorregut. Ha de saber-ho. Amb la maduresa que té, no ho té tot fet. Com més anys el tingui el Girona, millor. Comptem amb ell i creiem que el futur del Girona amb ell serà millor».

INTERNACIONALS

«S'hauria de tractar al calendari i donar una solució. Al play-off s'han donat situacions i et jugues molt, encara que també a tots els partits. No pot ser que això passi a Segona».