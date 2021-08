El Girona ha fet oficial aquest vespre la rescissió del contracte de Pape Diamanka. El migcampista senegalès, de 31 anys, es trobava en la mateixa situació que Zeballos i, malgrat la seva intenció de cobrar-ho tot, ha arribat a un acord amb el club per separar els seus camins.

Diamanka es desvincula del Girona FC



📌El Club i el jugador han arribat a un acord per a la rescissió de contracte del migcampista senegalès, de 31 anys



+ info 👉https://t.co/2zOiVBJfRQ#GironaFC pic.twitter.com/F1yiYtCCWV — Girona FC (@GironaFC) 27 de agosto de 2021

Diamanka va jugar la temporada passada cedit a l'Albacete i aquesta no entrava dins dels plans de Míchel. Per això ja no se'l va inscriure a la Lliga.