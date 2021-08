L’àrbitre Juan Luis Pulido Santana, del comitè de Las Palmas de Gran Canària, xiularà el partit de demà a Ponferrada (22 h). El col·legiat, de 37 anys, i que té sostre a la Segona Divisió, ha xiulat 10 partits al Girona al llarg de la seva carrera. Tot i que l’últim va acabar amb una victòria a Vallecas en l’anada de la final del play-off contra el Rayo (1-2), els gironins no guarden gaire bon record dels cops que han coincidit. Tampoc aquell dia, anul·lant amb escàndol un gol de Nahuel Bustos a instàncies del VAR per una mà inexistent.

Al capdavant del videoarbitratge hi haurà el balear Santiago Varón Aceitón, un àrbitre que també és polèmic a Montilivi. La temporada passada va ocupar el VAR en el fatídic no-ascens contra el Rayo i a la Lliga no va veure dos penals clars a Vallecas, fent parella, precisament, amb Pulido Santana.

Varón Aceitón va passar per alt una trepitjada de Fran García a Arnau dins l’àrea i va fer rectificar Pulido Santana en un penal xiulat a Óscar Valentín per mans. El partit va acabar amb derrota dels de Francisco i va ser el detonant perquè el club emetés un comunicat en què mostrava «desconcert i preocupació per la resolució d’algunes decisions de joc».

El balanç del Girona amb Pulido Santana durant les temporades 2016-17, 19-20 i 20-21 és de sis victòries, dos empats i dues derrotes.