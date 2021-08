El Girona ha mantingut contacte en els darrers dies amb el lateral dret Roberto Rosales. El defensa veneçolà, lliure després d’acabar contracte amb el Leganés, se sent atret pel projecte esportiu dels de Míchel Sánchez i veu amb bons ulls venir a Girona. Tot i la predisposició del jugador, però, encara no hi ha res en ferm i és el club qui té la paella pel mànec. Ara per ara, les converses estan aturades.

El tècnic blanc-i-vermell va reconèixer ahir que trobar un reforç pel lateral dret ja no és una prioritat per al Girona. El rendiment d’Arnau Martínez en les dues primeres jornades de Lliga ha fet canviar de parer a Míchel, convençut amb el que pot oferir-li el jove defensa de Premià de Mar. A més, compta amb Jordi Calavera i Valery Fernández per substituir-lo.

Rosales, convocat amb la selecció de Veneçuela, està escoltant un parell d’ofertes d’altres equips i podria acabar a Xipre.