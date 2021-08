Una furgoneta amb integrants del Girona B va xocar ahir a la tarda contra un camió i un tot terreny a la C-63, en el quilòmetre 18, ja en terme de Riudarenes, on es dirigien per disputar un amistós contra el Badalona. El duel va quedar suspès a causa de l’accident. Arran de la col·lisió, set persones van resultar ferides: dues de gravetat, que van ser traslladades a la Vall d’Hebron de Barcelona i a l’hospital Josep Trueta de Girona, i cinc de caràcter lleu (dos dels quals van ser atesos al Trueta i els altres tres a l’hospital Santa Caterina).

Per part del club blanc-i-vemell, quatre persones van resultar ferides. Es tracta del conductor de la furgoneta i tres jugadors del Girona B, un dels quals es troba en estat greu a la Vall d’Hebron. Encara es desconeixen les causes de l’accident, que s’estan investigant. El sinistre va produir-se a les 16.05 hores, quan el filial del Girona anava en direcció Riudarenes per jugar el partit que tenia a les 18 h amb el Badalona. La part de l’expedició que viatjava a la furgoneta accidentada era a punt d’arribar al Municipal de Riudarenes quan hi va haver el xoc amb els altres dos vehicles, ja que va succeir a uns 200 m abans d’arribar a la rotonda que porta cap al camp.

Fins al lloc dels fets, el quilòmetre 18 de la C-63 en el terme municipal de Riudarenes, s’hi van desplaçar cinc unitats terrestres del SEM i un helicòpter medicalitzat per traslladar el jugador ferit de gravetat a la Vall d’Hebron, Mossos d’Esquadra i set dotacions de Bombers per fer les tasques d’excarceració de tres persones que havien quedat atrapades a l’interior d’un dels vehicles implicats, fer neteja de la calçada i retirar el camió. Amb motiu del xoc, la C-63 va quedar tallada en els dos sentits i no va reobrir-se fins a quarts de set de la tarda, quan va normalitzar-se la situació vial. El club va informar de l’accident a través de les xarxes. «El partit del Girona B-Badalona ha quedat suspès arran de l’accident de trànsit en què s’ha vist involucrat un vehicle amb integrants del Girona FC», va explicar.

En plena pretemporada

L’accident entre la furgoneta amb integrants del Girona B, un totterreny i un camió va obligar a suspendre l’amistós contra el Badalona en plena recta final de la pretemporada. Aquest era un partit més del calendari de la preparació dels d’Axel Vizuete que ha inclòs partits com les victòria davant l’Escala (0-1) i la Jonquera (0-3) o la derrota al camp del Granollers (2-1). El filial comença la seva segona temporada a la Tercera RFEF -abans Tercera Divisió- visitant l’Hospitalet, el diumenge de la setmana que ve.