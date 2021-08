Mentre als despatxos es treballa a tot drap per tancar les darreres operacions abans que tanqui el mercat d’aquí a tres dies, el que ocupa el present del Girona és el partit que es juga aquesta nit a Ponferrada (22 h). Superar als de Jon Pérez Bolo serà de tot menys fàcil, sobretot tenint en compte que el Ponferradina és dels pocs rivals que han encetat la temporada 2021-22 guanyant el 6 de 6 juntament amb l’Almeria i l’Osca (dos candidats a l’ascens). Als gironins tampoc els han anat gens malament les coses a l’inici. Ans al contrari. Per trobar-se en ple procés entre plantilla i cos tècnic, l’equip s’ha mostrat convincent i amb una seguretat defensiva que convida a l’optimisme.

En els dos primers partits de Lliga a Montilivi, els de Míchel Sánchez van ser capaços de mantenir la porteria a zero. Contra Las Palmas, ni se’l va veure a Juan Carlos. I això és un factor a tenir en compte a Segona, sabent que el tècnic aposta per ser protagonista amb la pilota. El Girona, per tant, dona per bo el 4 de 6 i espera endur-se un resultat positiu de Ponferrada, el primer desplaçament del curs. L’expedició gironina va viatjar ahir cap a la capital del Bierzo amb dues novetats a la convocatòria de 23 futbolistes. L’escalenc Valery Fernández va reincorporar-se amb el grup a principis de setmana un cop superades les molèsties al genoll i s’hi ha afegit el jove extrem del filial Alex Castroviejo, que el curs passat va jugar cedit al Manchego de la Tercera Divisió.

El tècnic del Girona ja ha deixat ben clar que no té manies a l’hora d’escollir els jugadors i l’edat o la manca d’experiència són totalment secundàries. És per això que Arnau Martínez seguirà fent-se amo i senyor del lateral dret al Toralín. L’acompanyaran en defensa Bernardo i Juanpe, com a parella de centrals, i Jairo a l’esquerra. El canari també s’ha adaptat perfectament a la nova posició que li ha dictat Míchel. El mig del camp es mantindrà com fins ara, a falta que es concreti l’arribada de Pol Lozano cedit per l’Espanyol. Així doncs, serà per Gumbau, Terrats i Aleix García. Al davant, en canvi, hi pot haver algun retoc. Stuani liderarà l’atac amb l’esperança de deixar enrere la manca d’inspiració que va tenir en els últims metres contra Las Palmas i caldrà veure qui l’acompanya. Podria repetir Darío Sarmiento, que a poc a poc va adaptant-se a la competició, o estrenar-se com a titular Baena, cridat a ser un jugador important. L’altra incògnita és si apareixerà Samu Sáiz, en el que podria ser el seu últim partit amb la samarreta del Girona si el club aconsegueix arribar a un acord pel seu traspàs, o ho farà Bustos.

El Ponferradina fitxa Kuki

El rival és una amenaça per al Girona. Els de Bolo han començat la temporada molt forts amb dues victòries que s’han resolt per la mínima i sense encaixar cap gol contra l’Alcorcón i l’Eibar.

El Ponferradina va anunciar ahir la incorporació de l’atacant Kuki Zalazar, procedent del Valladolid. Després de quatre temporades seguides al Toralín, Bolo, excompany de Míchel al Rayo, té les idees molt clares. En l’últim partit només va fer un canvi a l’onze, donant-li la titularitat a Pascanu per per Agus Medina. El romanès, però, va veure vermella directa davant l’Eibar i és baixa contra el Girona per sanció. L’ex del Cornellà podria tornar a la medul·lar. El veterà Yuri segueix suposant un perill i ja ha vist porteria aquest curs.

El Tolarín acollirà fins a un 40% de la seva capacitat i només hi podran accedir socis del Ponferradina.