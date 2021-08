El Girona va alleugerir ahir el marge salarial amb dues sortides imprescindibles, les de Zeballos i Pape Diamanka. Primer, al matí va arribar a un acord amb el davanter uruguaià per rescindir el contracte que els unia fins al 2024. Al vespre va confirmar-se també la marxa del senegalés Diamanka, fitxat fa dues temporades del Numància i que no es va adaptar mai en cap de les posicions del mig del camp, fins al punt que el curs passat va estar cedit a l’Albacete i aquest any no s’hi comptava.

Zeballos també va marxar a prèstes la campanya anterior al Barça B, i com Diamanka no entrava als plans de Míchel. Tots dos eren a la rampa de sortida i per això ja ni se’ls havia inscrit a LaLliga. El futur immediat de Zeballos pot estar al seu país. Segons va informar ahir el periodista uruguaià Buysan, el davanter, de 24 anys, fitxarà pel Monteviedo City Torque, que també forma part del City Group com el Girona. El curs passat Zeballos va jugar un total de 13 partits amb el Barça B. Pel que fa a Girona, se l’ha vist ben poc. L’uruguaià va arribar per sorpresa abans que esclatés la pandèmia i va jugar 5 partits amb el primer equip.

La sortida més important és la de Pape Diamanka. El migcampista senegalès, de 31 anys, acabava contracte l’estiu de 2022 i disposa d’un dels sous més elevats de l’equip. La negociació s’ha allargat perquè el futbolista volia cobrar tot el contracte. Al final, però, ha arribat l’entesa.

Un altre dels anuncis que el Girona té a punt és la incorporació de Pol Lozano. El migcampista, de 21 anys, arribarà cedit per l’Espanyol. D’aquesta manera, es donarà per tancat el mig del camp i s’esvaeix l’opció del retorn de Cristóforo. El Girona segueix pentinant el mercat per portar un parell de jugadors en la parcel·la ofensiva. «Volem profunditat», va dir Míchel.