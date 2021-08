Frenada en sec a la progressió. El Girona ha topat avui amb la primera derrota de la temporada, després de perdre davant la Ponferradina (2-1). En el primer partit a fora dels de Míchel Sánchez, han caigut als paranys de El Toralín de quatre potes. Ríos Reina ha pogut centrar de seguida i Yuri no ha perdonat amb un gol matiner que ha dificultat més les coses. Després d'insistir sense precisió en els metres finals, Nahuel Bustos ha trobat l'empat en el tram final. Ha durat ben poc perquè tot seguit Dani Ojeda els ha deixat amb un pam de nas veient porteria.

L'aposta de Míchel sempre és atrevida. Per sortir aquesta nit al Toralín ha introduït dos canvis a l'onze amb Garbi Martínez i Álex Baena per Gerard Gumbau i Darío Sarmiento, asseguts a la banqueta. El tècnic ha mantingut Samu Sáiz, que encara no té assegurada la seva continuïtat.

L'inici no podia ser pitjor. El Girona encara no l'havia ni tocat que Yuri ja obria la llauna (min. 3). Ningú s'ha preocupat per principal amenaça de la Ponferradina i, com no podia ser d'una altra manera, el brasiler, de 39 anys, ha vist porteria després de rematar de cap una centrada picada al segon pal. A diferència del que podia semblar, però, els de Míchel han reaccionat per treure's la son de les orelles. Anaven tenint més possessió, fent créixer el ritme i la intensitat amb arribades com la que ha tingut Gabri tallat per Copete. Els locals tampoc s'han quedat curts, generant més perill amb un xut de Dani Ojeda que ha aturat Juan Carlos, un altre d'Iván Rodríguez per damunt del travesser o el segon que ha perdonat Yuri abans del descans. La lesió de Jairo ha estat un altre contratemps.

El Girona tenia feina a la segona part. Samu Sáiz ho ha intentat amb un xut tou a fora i Amir ha atrapat una rematada de Juanpe arran d'un córner. El porter de la Ponferradina ha tornat a aparèixer per aturar en dos temps un xut de Stuani a passada de Bustos. Mentre que després ha estat el torn de Juan Carlos, per frustrar un cacau d'Edu Espiau. Bernardo ha fet el mateix a Saverio. Els de Míchel ho intentaven sense convèncer. Ha estat Bustos l'encarregat de marcar el gol de l'empat. Ho agraïa el Girona, quan Dani Ojeda l'ha sorprès marcant un gol en la següent jugada engaltant una pilota desviada per Juanpe.

FITXA TÈCNICA

Ponferradina: Amir, Iván Rodríguez (Paris Adot, m. 63), Ríos Reina, Amo, Dani Ojeda, Medina, Yuri (Zalazar, m. 79), Erik Morán (Crespo, m. 58), Edu Espiau, Naranjo (Saverio, m. 58) i Copete.

Girona: Juan Carlos, Arnau (Valery, m. 75), Bernardo, Juanpe, Jairo (Juncà, m. 33), Terrats (Kébé, m. 75), Aleix García, Gabri (Bustos, m. 62), Baena (Ureña, m. 75), Samu Sáiz i Stuani.

Gols: 1-0, m. 3: Yuri; 1-1, m. 82: Bustos; 2-1, m. 85: Dani Ojeda.

Àrbitre: Pulido Santana (comitè canari). Ha amonestat a Medina, Erik Morán, Naranjo, Iván Rodríguez, Zalazar (Ponferradina); Juanpe, Stuani, Bustos, Juncà (Girona).

Estadi: El Toralín.