Quan Bustos, a set minuts pel final va empatar el partit, el punt no era bo, era boníssim per a un Girona que havia navegat molts minuts sense saber què fer amb la pilota. Aquest Girona però, li manquen, a part d’un parell o tres de reforços importants, moltes hores de vol encara. Va quedar clar quan, tres minuts després de l’1-1 de Bustos, un xut de Dani Ojeda, sol, rebotia en Juanpe i suposava el 2-1 definitiu. Una acció que culminava un partit insuficient dels gironins, que als tres minuts ja perdien. La primera derrota evidencia els primers dubtes d’un equip que té fins dimarts per trobar, i encertar, les peces que li manquen.

Michel va ser fidel a les seves idees i va posar en dansa un onze tremendament ofensiu amb Samu Sáiz i Baena junts a més a més d’Stuani i Gabri. Una aposta arriscada que només començar va trontollar. Sense pràcticament haver tocat la pilota, el Girona va veure com encaixava el primer gol del partit. Dos minuts i mig només va necessitar el Ponferradina per castigar la mandra inicial dels de Míchel. Més que avisats estaven els gironins del perill de les centrades Ríos Reina per la banda esquerra i, en la primera acció perillosa del partit, una centrada del lateral va acabar amb un cop de cap de l’incombustible Yuri a gol. El veterà davanter va guanyar la partida a Bernardo per rematar a plaer i superar Juan Carlos. Pitjor no es podia començar.

El gol va despertar de cop un Girona que tenia minuts de sobra per reaccionar i mirar de capgirar el resultat. Primer però, calia igualar la intensitat d’un conjunt local que mossegava en cada acció i que a punt va estar de fer el segon en una rematada de Yuri primer i un contracop de Dani Ojeda, després, que Juan Carlos va aturar molt bé. Els de Míchel van fer-se amb el control de la pilota i tant Samu Sáiz i com van començar a trepitjar la zona de tres quarts. Sense perill això sí. Una rematada forçada i fluixa d’Stuani va ser el primer intent gironí.

El Ponferradina cedia la pilota al Girona per robar-l’hi i sortir esperitat amb ràpides transicions que feien anar de corcoll el desnodrit mig del camp visitant. Yuri, amb una rematada als núvols, va perdonar el segon abans de la mitja part. La intensitat i verticalitat locals va guanyar clarament la partida a l’intent de tenir la pilota i atacar a través de la possessió del Girona a la primera part.

A ala represa el Girona va sortir més despert però amb el marcador en contra li tocava remar. Juanpe i Arnau, en dues accions d’estratègia van fregar l’empat. El porter iranià Amir va evitar que Stuani igualés el partit en l’ocasió més clara del Girona després d’una bona assistència de Bustos. El Girona semblava fer un pas endavant però la llosa de l’1-0 pesava.

Els de Michel no trobaven el camí del gol i Stuani tornaria a topar amb el porter Amir. El tècnic madrileny va jugar-se-la amb l’entrada d’Ureña a un quart d’hora pel final en el lloc d’un poc encertat Baena. En els minuts finals, els gironins van cercar el gol amb insistència i Amir va salvar un xut de Samu Sáiz. El porter no va poder fer res per evitar que Bustos aprofités una errada d’Amo i el superés per empatar el partit. El punt era boníssim però el destí n’hi tenia guardada una al Girona. Tres minuts després del gol de Bustos, Juanpe va desviar un xut llunyà i inofensiu d’Ojeda que va sorprendre Juan Carlos i donar el triomf als locals.