Si en el primer partit davant l’Amorebieta Óscar Ureña va ser titular a l’extrem dret i en el segon contra el Las Palmas Darío Sarmiento, ahir Míchel Sánchez va tornar a canviar i va donar l’alternativa a Gabri Martínez. El jove atacant barceloní va gaudir de la seva primera titularitat després d’haver-se estrenat amb el primer equip la jornada passada contra el Las Palmas. Com la resta de jugadors ofensius del Girona, Gabri no va entrar gaire en joc durant la primera part i, a més a més, va patir, juntament amb Arnau Martínez per frenar les internades de Ríos Reina per la seva banda.

La nota negativa del partit va ser la lesió de Jairo Izquierdo. El lateral esquerre va haver-se de retirar del camp per unes molèsties al braç passats un parell de minuts de la mitja hora de joc. En el lloc del canari va entrar David Juncà. Caldrà veure quin és l’abast de la lesió de Jairo i si està en condicions de poder jugar divendres que ve a Montilivi contra l’Sporting de Gijón. Si no es recupera, Míchel Sánchez es quedaria sense els seus dos laterals titulars aquestes tres primeres jornades, perquè el dret, Arnau Martínez, està convocat per disputar dos amistosos amb la selecció sub19.