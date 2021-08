Quaranta-vuit hores perquè tanqui el mercat de fitxatges i encara diverses incògnites per saber com acabarà essent la plantilla definitiva d’aquest curs. I mentre no es tanca, un parell de preguntes i un nom molt propi.

Cal o no cal un lateral dret? I si cal, acabarà arribant o Arnau ja té assignada aquesta plaça definitivament? Per altra banda, hi haurà substitut pur per a Sylla com reclama el tècnic? O Stuani s’haurà de multiplicar mentre esperem l’explosió definitiva de Bustos?

I per damunt de tot el nom propi: Samu Sáiz. Segons Míchel, hi ha dues opcions: marxar o quedar-se per ser un home important a l’equip. Però i si fos la tercera? Si es quedés per ser un més i gens diferencial, com ja vàrem veure l’any passat? O enguany, on amb Míchel el madrileny ni va aparèixer en el primer partit? Un risc, més que una incògnita.

Els que sí ja són fora són Zeballos i Diamanka. Dues apostes que han passat per Montilivi sense pena ni glòria i alguna de les quals potser mereixeria alguna explicació, no del perquè ha marxat, sinó del perquè va arribar. Però és clar, si a hores d’ara, quasi setembre, encara no ha sortit cap veu autoritzada a fer una valoració de la temporada passada, no podem pretendre que es faci sobre un fitxatge que alguns, només veure’l entrenar, ja deien que no servia ni pel filial.

I quan dic això de la temporada passada, no em refereixo a res concret, simplement que encara no sabem si per al club haver-se quedat a un gol de l’ascens va ser un bon any; o si pel contrari pel fet de no haver pujat va ser un fracàs. I mira que hi ha càrrecs que poden valorar-ho, però a Montilivi el silenci és eixordador.