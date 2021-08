Falten tres dies per finalitzar tancar el mercat de fitxatges d’estiu, que, com ja és habitual, a Montilivi no es resoldrà fins a última hora. Ahir, els jugadors del Girona van trepitjar El Toralín amb la incertesa de saber si jugaven el darrer partit vestint la samarreta blanc-i-vermella o no. I és que el mercat es tanca dimarts a la mitjanit, i encara són unes quantes les incògnites que hi ha a la plantilla. Com la de l’arribada d’un lateral dret, un migcampista, jugadors atacants o la de la possible sortida de Samu Sáiz.

De laterals drets, el Girona en té dos si es compta amb Arnau Martínez. Jordi Calavera no és titular per a un Míchel que ha reconvertit el jove central de 18 anys. Aday, que encara es troba sense equip, és una de les opcions del club per reforçar aquesta posició, que ha deixat de ser prioritària. El tècnic del Girona va deixar clar que volia un jugador pel mig del camp. L’arribada de Pol Lozano, cedit per l’Espanyol, està tancada i és imminent.

D’altra banda, Samu Sáiz ha jugat els darrers dos partits de titular, però el seu futur a Girona és incert. A posicions d’atac, és on l’equip està més minvat després de la sortida de Mamadou Sylla que va ser el màxim golejador l’any passat amb 11 dianes. La direcció esportiva haurà de treballar de valent per trobar un substitut que estigui al mateix nivell que el vallesà. No es descarta el fitxatge d’un altre jugador ofensiu.