Dues dianes, una a cada meitat, d’Arnau Ortiz i Dawda respectivament van donar la victòria als homes entrenats per Àxel Vizuete contra el Lloret en el darrer partit de pretemporada abans de començar la Tercera RFEF.

El Girona B rebia ahir el Lloret a Riudarenes amb l’intenció de tancar la pretemporada de la millor manera, és a dir, amb una victòria i així intentar oblidar-se de l’accident que no va permetre als blanc-i-vermells jugar contra el Badalona la setmana passada. Tot i la juventud dels gironins, es van mostrar amb més ganes i amb intencions de veure porta raìd. Jugar una categoria més que el Lloret es va nota i al minut 25 Arnau Ortiz, que va abandonar el Peralada per jugar sota les ordres d’Àxel Vizuete, va obrir el marcador. La primera meitat no va tenir gaires més ocasions i el resultat va ser d’1-0. A la represa, i amb una bateria de canvis, el Girona va ser superior i al minut 11 l’extrem Dawda superar el porter Jordi Tuscà per fer el segon i tancar el marcador amb el definitiu 2-0. Amb aquest triomf el Girona B d’Àxel Vizuete tanca la pretemporada amb victòria i ja té a l’horitzó el primer partit d’una Lliga on intentaran superar la temporada passada i pujar a Segona. Per fer-ho possible, el primer escull que es trobaran pel camí serà un història del futbol català com és l’Hospitalet diumenge a les sis de la tarda a domicili. Tot i l’entitat dels barcelonins, els blanc-i-vermells arriben a la cita havent guanyat el Llagostera, la Guineueta, l’Escala i el Lloret i d’haver perdut contra el Granollers.