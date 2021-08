El Girona va encaixar dissabte a Ponferrada la primera derrota de la temporada (2-1) en un partit on van aflorar les carències d’un conjunt que encara està en fase de formació. La victòria contra l’Amorebieta i l’empat davant el Las Palmas permeten als gironins tenir 4 punts a l’espera d’enfrontar-se a dos rivals complicats com l’Sporting divendres i el Màlaga la setmana que ve. Abans, però, el club té segurament els dos dies més importants del curs per endavant. Entre avui i demà, el director esportiu, Quique Cárcel, té la missió d’acabar de tancar la plantilla amb un parell o tres de fitxatges i qui sap si alguna sortida.

Reforçar el mig del camp i la davantera són les dues prioritats de Míchel Sánchez. A la sala de màquines, l’escollit és Pol Lozano, la cessió del qual per part de l’Espanyol sembla imminent. Amb Lozano, el mig del camp estaria complet tret que el club es plantegés incorporar algun jove jugador cedit pel City. Pel que fa a la part ofensiva, l’adeu de Mamadou Sylla ha deixat Stuani i Bustos com a únics davanters de l’equip. Això obliga el club a trobar un recanvi de garanties per al màxim golejador de l’equip la temporada passada. Míchel desitja un 9 ràpid i profund, de característiques ben diferents a les de Stuani i Bustos. En aquest sentit, a banda de trobar aquest killer, no es descarta que el club vulgui completar la davantera amb un altre jugador que pugui actuar a la banda, i aquí s’obre la possibilitat del retorn de Pablo Moreno per part del City.

El mercat es mourà d’allò més entre avui i demà i a Montilivi no es descarten més moviments. En aquest sentit, un dels que podia deixar el Girona és Samu Sáiz. El madrileny, amb un dels sous més alts, no té la continuïtat garantida al club, que veuria amb bons ulls la seva sortida per alliberar massa salarial i així poder reforçar-se més. La sortida de Samu, però, és complicada i, de retruc, refreda i molt el possible retorn de Borja García des de l’Osca.