El Girona ha perdut una de les figures importants de finals del segle passat, l’expresident Jordi Geli, que va morir ahir als 90 anys. Empresari del sector de l’automòbil, primer amb el Garatge Baulenas i després propietari del concessionari Ford, Geli va ser el màxim dirigent del club entre el 1979 i el 1984, quan va cedir el testimoni a Joan Mis arran de la municipalització de l’estadi de Montilivi. En el seu mandat, també es van celebrar els actes del cinquantè aniversari del club amb partits contra la Reial Societat, el Reial Madrid i el Barça. La cerimònia d’enterrament serà demà a les 11 del matí a l’església de Palau Sacosta de Girona.

Jordi Geli va arribar a la presidència del Girona el setembre del 1979 després de la dimissió de Josep Maria Fauró per culpa de la famosa polèmica per un xec sense fons pagat al Madrid per un amistós. Aquella temporada, el Girona va baixar de Segona B a Tercera amb Vicenç Sasot primer i Pepe Pinto després com a entrenadors. la temporada següent, Geli va incorporar Benet Masferrer i Pau Garcia Castany com a noms il·lustres. Aquell anys 1980, sota la batuta de Geli, el club va celebrar els actes del cinquantè aniversari convidant la Reial Societat (1-2) al Torneig Costa Brava, el Reial Madrid (1-4) al Torneig Immortal i el Barça (1-2)en el Torneig del Cinquantenari a més a més d’un concert del cantant Miguel Bosé.

Tanmateix, la situació del club empitjoraria esportivament dos anys després amb el descens de Tercera a Regional Preferent (1981-82), per primera vegada a la història des del 1933. Un descens que agreujaria també uns problemes econòmics que havien anat in crescendo al club amb deutes als jugadors. Geli encarregaria a Alfons Muñoz la missió de tornar a Tercera i l’objectiu es va aconseguir a la primera. El Girona va acabar líder de Preferent per davant del Granollers i el Gavà i va tornar a Tercera gràcies a una bona fornada de joves jugador després van fer carrera a Montilivi com Javi Morata, Iñaki Daucik o Geni Bou, entre altres, i l’aportació de veterans com Juanito Arredondo o Chaves.

La temporada següent, l’equip es va salvar sense problemes a Tercera. Els maldecaps econòmics però continaven i el club devia diners a jugadors, tècnics, federació i també a Geli, que n’hi havia posat molts de la seva butxaca. La solució va passar per la municipalització de l’estadi de Montilivi. Una iniciativa aprovada en una assemblea molt moguda al juny del 1984 i que es va escenificar a l’agost, ja amb Jordi Mis, un dels defensors de la municipalització, com a president després de l’acord amb l’alcalde Joaquim Nadal, a canvi de 17 milions de pessetes.