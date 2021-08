El Girona ha tancat finalment aquesta tarda la cessió del centrecampista de l'Espanyol, Pol Lozano. El vallesà, de 21 anys, arriba per afegir competència a una parcel·la on Míchel Sánchez ja compta amb Terrats, gumbau, Aleix Garcia i Kebé. Lozano ha disputat 40 partits amb el primer equip de l'Espanyol on va ascendir la temporada 2019-20. Amb Lozano al sarró, el Girona treballa ara per tancar el retorn de Pablo Moreno des del Manchester City i la incorporació d'un davanter centre, que ocupi el buit deixat per Sylla (Alabès). En principi, si no hi ha cap sorpresa, no s'esperen més moviments a Montilivi. Això faria que Samu Sáiz continuï al club.