El Girona ha activat de nou les negociacions amb l'Osca per tancar el retorn de Borja García abans de la mitjanit. El mitjapunta madrileny està disposat a fer un gran esforç per venir, però és una operació complicada. L'Osca segueix buscant-li sortida, encara que no està disposat a fer-ho a cost zero. El club aragonès vol recuperar part de la inversió feta per incorporar al futbolista, amb una operació que va tancar-se per prop de 2 milions d'euros més variables, i, en aquest sentit, el Girona té poc marge.

L'Osca necessita incorporar un extrem que ja té emparaulat i l'arribada d'aquest depèn de la sortida de Borja García, que a hores d'ara és impossible tot i que en un moment d'aquesta tarda les posicions semblaven més properes.