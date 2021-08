El Girona té la porta ben oberta a Aday. El retorn del capità està cada cop més ben encarrilat i el club espera tancar-lo aviat. En cas que no s’anunciï avui, coincidint amb el tancament del mercat de fitxatges, el Girona podrà igualment fer-ho més endavant perquè es tracta d’un jugador a l’atur i no hi ha pressa per inscriure’l a la Lliga.