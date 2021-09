El dia prometia. El Girona arribava al darrer dia del mercat d’estiu amb força deures per fer per mirar de corregir les mancances de la plantilla. El compte enrere es va engegar ben aviat i l’afició blanc-i-vermella esperava amb anhel notícies en forma de cares noves que il·lusionessin. A l’hora de la veritat, però, el Girona va tancar el mercat amb només la incorporació, ja prevista, de Pablo Moreno, cedit altra vegada pel Manchester City, i la rescissió de Gerard Gumbau. Dos moviments que, avui, deixen la plantilla coixa tant al mig del camp, perquè s’ha perdut una peça important, com a la davantera, on no s’ha fitxat cap futbolista de les característiques de Mamadou Sylla. Res més. De moment. Perquè Borja García va acabar rescindint contracte amb l’Osca poc abans de la mitjanit i, per tant, podria arribar com a agent lliure en els propers dies o hores, igual com Aday i un altre mig, com Cristóforo.

La situació podria variar ben aviat si el club aconsegueix tancar algunes de les operacions amb aquests jugadors lliures de contracte. Al retorn pactat d’Aday Benítez, el club treballaria per lligar aviat un migcampista i un davanter sense equip. En aquest sentit, Seba Cristóforo no va fitxar per cap equip, la qual cosa fa que, veient la línia de recuperar jugadors amb passat al club, pugui ser una opció. Pel que fa a la davantera, el Girona ha contactat amb Sergi Enrich, lliure després de la seva etapa a l’Eibar. El menorquí, de 31 anys, és un dels noms -no pas l’únic- amb què treballa la direcció esportiva per acompanyar Nahuel Bustos i Cristhian Stuani.

Veient com estava la plantilla ahir al matí, hom té la sensació que el Girona s’ha debilitat. La pèrdua d’un home important com Gerard Gumbau ha deixat el mig del camp coix. Alhora, per molt que Pablo Moreno sigui un home d’atac, la no arribada d’un altre davanter centre pur, deixa molt sols Stuani i Bustos com a referències ofensives. En aquest sentit, l’adéu del de Campllong va ser la notícia de més impacte que hi va haver ahir a Montilivi. El Girona va rescindir l’any de contracte que li restava al pivot, fitxat del Leganés ara fa dues temporades i que, torna a Primera per jugar a l’Elx, amb qui ha signat fins el 2023. El club va pagar mig milió d’euros al Leganés pel fitxatge de Gumbau l’estiu del 2019. El gironí, doncs, torna a la màxima categoria, on ja va jugar amb el Barça (3 partits la temporada 2015-16) i 41 el Leganés (41 partits del 2017 al 2019).

Al contrari que l’adeu de Gumbau, sí que estava prevista l’arribada de Pablo Moreno. El davanter andalús, de 19 anys, viurà una segona cessió a Montilivi després que la temporada passada disputés 29 partits i marqués dos gols a les ordres de Francisco Rodríguez. Pablo Moreno es pot adaptar en qualsevol dels costats en el sistema 4-3-3 amb què vol jugar Míchel Sánchez. Tanmateix, no és un davanter centre de referència, com ja va quedar clar la temporada passada.

Finalment, la sortida de Gumbau va ser l’única que es va produir ahir a Montilivi. Samu Sáiz continuarà al Girona malgrat les intencions de les dues parts, a principi d’estiu, d’acabar la relació. Tot i això ara el nom que sorgeix amb força és el de Borja García. El madrileny està disposat a rebaixar-se substancialment el sou per poder tornar al Girona, on va jugar del 2015 al 2020, abans de ser traspassat a l’Osca l’estiu passat a canvi de 2,2 milions d’euros. La seva rescissió amb l’Osca es va concretar poc abans de mitjanit i ara, com a futbolista lliure, pot negociar amb qualsevol equip. És una opció real per al Girona perquè el propi futbolista està molt interessat en concretar-la.

Agents lliures

Amb el mercat tancat, al Girona se li obre ara aquesta via dels jugadors que s’han quedat sense equip. Com a agents lliures poden signar per qualsevol club fora de termini i, en aquest sentit, el Girona sembla que hi recorrerà. El cas més clar, Borja a banda, és el d’Aday Benítez. El capità blanc-i-vermell les últimes temporades va acabar contracte el 30 de juny i el Girona tindria emparaulada la renovació. En la mateixa situació es troba Seba Cristóforo, tot i que el pivot uruguaià té un catxet molt més elevat que Aday i compta amb diverses ofertes. Pel que fa la recerca del davanter, un dels noms amb els quals ha contactat el Girona és Sergi Enrich. El menorquí, de 31 anys ha deixat l’Eibar després de cinc temoprades. El curs passat, el del descens del conjunt basc a Segona A, va marcar 4 gols en 28 partits.